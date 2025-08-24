مدیرعامل باشگاه تراکتور از ادامه تلاش‌ها برای تقویت خط دروازه خبر داد و جزئیات نهایی نشدن قرارداد دروازه‌بان رومانیایی را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مظفری‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور، اظهار داشت: با نظر کادر فنی به دنبال جذب یک دروازه‌بان آزاد و باکیفیت هستیم و مذاکرات فشرده در این زمینه ادامه دارد.

وی در خصوص وضعیت دروازه‌بان رومانیایی نیز افزود: تمام مراحل انتقال این بازیکن انجام شده بود و حتی او در تبریز حضور یافت. اما به دلیل تأخیر چند دقیقه‌ای در ارسال مدارک از سوی باشگاه مبدا و با توجه به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، امکان ثبت قرارداد فراهم نشد و این بازیکن به کشورش بازگشت.

مظفری‌زاده همچنین با اشاره به خرید جدید تراکتور گفت: خوشحالیم که با نظر کادرفنی، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی را جذب کردیم. او بازیکنی باکیفیت است که می‌تواند به قدرت تیم در خط میانی بیفزاید.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تأکید کرد: تا زمانی که تمامی مراحل عقد قرارداد بازیکن، اعم از تست‌های پزشکی و فرایند‌های اداری، به طور کامل طی نشود، امکان اطلاع‌رسانی از سوی رسانه رسمی باشگاه وجود ندارد. نام بردن از بازیکن پیش از عقد قرارداد و تکمیل مراحل قانونی بار حقوقی دارد و تنها اخبار منتشر شده از رسانه رسمی باشگاه تراکتور در این زمینه معتبر و قابل استناد در محاکم بین‌المللی است. هواداران نیز باید مطمئن باشند که اطلاع‌رسانی رسمی تنها پس از نهایی شدن قرارداد انجام خواهد شد.

منبع: باشگاه تراکتور

برچسب ها: باشگاه تراکتور ، سعید مظفری زاده
خبرهای مرتبط
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
شکر ریز:
سازمان لیگ در تعریف سقف قرارداد دچار اشتباه شده است/ خواستار تراز نامه مثبت از باشگاه‌ها شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رضا سوخته سرایی درگذشت
سپاهان - پرسپولیس؛ تقابل نویدکیا و هاشمیان در ال کلاسیکوی ایرانی
والیبال جوانان جهان؛ پیروزی مقتدرانه ایران مقابل کانادا
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر سپاهان
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
مهاجم کامرونی گزینه مدنظر پرسپولیس
زمان تشییع پیکر رضا سوخته‌سرایی
ترین های بازی های پرسپولیس و سپاهان
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
استقلال در آستانه جذب هافبک برزیلی؛ جانشین ماشاریپوف مشخص می‌شود؟
آخرین اخبار
ایران ۷۷ - قرقیزستان ۱۲/ برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا
زمان تشییع پیکر رضا سوخته‌سرایی
اسبقیان در جمع مربیان شمشیربازی: نظم و دیسیپلین در اولویت مربیان بزرگ دنیا قرار دارد
رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات جهانی را تبریک گفت
وزارت دفاع دولت چهاردهم؛ خودکفا در تامین نیازمندی‌ها و پیشرو در فناوری‌های نوین
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
سربلندی ورزش در آزمون جنگ نرم
محمودی‌نژاد: آنالیز خیلی خوبی از کانادا داشتیم
سید حسین حسینی و دو ماموریت دشوار مقابل پرسپولیس
لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران اعلام شد
آرش میر اسماعیلی:جودو روند رو به رشد خود را آغاز کرده است
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
۵۰ درصد پول فوتبال در جیب دلال‌ها
شوامنی: این فصل جام‌های زیادی را می‌خواهیم
مومنی‌مقدم: فشار زیادی روی بازیکنانم است/ برای صدرنشینی می‌جنگیم
استقلال در آستانه جذب هافبک برزیلی؛ جانشین ماشاریپوف مشخص می‌شود؟
بیستمی رستمیان در تپانچه ۲۵ متر قهرمانی آسیا
روایت اتحادیه جهانی از پوکر قهرمانی فرنگی کاران جوان
تاج: حضور دنیامالی کمک‌های زیادی به فوتبال کرد/ در سال جام جهانی از دولت انتظار کمک داریم
پیام تسلیت دنیامالی در پی درگذشت پهلوان سوخته‌سرایی
آخرین بازی سبایوس با پیراهن رئال؟
هافبک سابق فرانسه در تیم الزواء عراق
حذف مدودف از تنیس اوپن آمریکا در دیداری پرحاشیه
آلونسو: وینی عالی بود/ سانتی بازیکنی بی‌نظیر است
زمان بازگشت آشورماتوف به تمرین‌ استقلال
موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک برگزار می‌کند؛ مراسم گرامیداشت تولد مدال آوران المپیک
شروع خوب نوله در تنیس اوپن نیویورک
دغدغه‌های کاروان ایران در فاصله یک سال تا بازی‌های آسیایی ناگویا
فرهاد مجیدی، خوشحال و راضی
مهاجم جنجالی سپاهان در راه لیگ عراق