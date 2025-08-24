باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی امروز یکشنبه با همتای آلمانی خود، یوهانس فادرفول، بر لزوم ازسرگیری مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و همچنین همکاری بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

به گزارش بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در مورد پرونده هسته‌ای ایران بر ضرورت بازگشت به مسیر مذاکرات به گونه‌ای که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تقویت کند، تأکید نمود.

وی همچنین به اهمیت ازسرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه اشاره کرد.

وزیر امور خارجه مصر همچنین نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های فزاینده درباره وضعیت بشردوستانه در نوار غزه که از وجود قحطی حکایت دارد، ابراز داشت. وی بر لزوم ایفای نقش جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جرائم و نقض‌های فاحش قوانین توسط اسرائیل تأکید کرد و به تعهدات اسرائیل طبق قوانین بین‌المللی مبنی بر تضمین تأمین کمک‌های امدادی و پزشکی به عنوان قدرت اشغالگر اشاره نمود.

عبدالعاطی همتای آلمانی خود را از تلاش‌های مصر برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مطلع کرد و در این چارچوب، به ترتیبات در حال انجام برای میزبانی مصر از کنفرانس بین‌المللی بازیابی اولیه و بازسازی غزه بلافاصله پس از دستیابی به آتش‌بس اشاره نمود.

وی همچنین وزیر امور خارجه آلمان را از تازه‌ترین تحولات مذاکرات آتش‌بس در غزه، به ویژه پس از موافقت جنبش حماس با طرح پیشنهادی، مطلع ساخت و بر اهمیت حیاتی پاسخ مثبت اسرائیل به این طرح و اجرای مفاد آن به منظور حل بحران فعلی و کاهش رنج فلسطینیان در غزه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه مصر هشدار داد که ادامه گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه تنها به وخامت اوضاع دامن خواهد زد و رد طرح‌های پیشنهادی توسط اسرائیل، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح و ثبات در منطقه را تضعیف خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان قدردانی خود از تلاش‌های بی‌وقفه مصر برای دستیابی به آتش‌بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را ابراز داشت و از تلاش‌های مصر برای میزبانی کنفرانس بازیابی اولیه و بازسازی تقدیر کرد.

فادرفول همچنین تمایل آلمان برای مشارکت در این کنفرانس را تأیید کرد و بر توافق خود در مورد خطرات گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و وخامت وضعیت بشردوستانه در این منطقه تأکید نمود.

منبع: آرتی