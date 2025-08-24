مدل خودرو قیمت به تومان

پژو پارس XU7P 1403 ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳- ایران‌خودرو - بازار ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۵۰۵،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰