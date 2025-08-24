در لرستان، روز شهادت امام رضا (ع) حال و هوای خاصی دارد. مردم این دیار با شور و اندوهی عمیق به سوگواری می‌پردازند و عشق و ارادت دیرینه‌ی خود به خاندان اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از نخستین ساعات صبح، هیئت‌های مذهبی در شهر‌ها و روستا‌ها به راه می‌افتند و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی فضای کوچه‌ها و میدان‌ها را غرق در ماتم می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های عزاداری لرستانی‌ها، استفاده از نوحه‌های محلی و زبان لُری است که با آهنگ‌ها و ضرب‌آهنگ‌های خاص منطقه، شور بیشتری به مراسم می‌بخشد. طنین صدای «چَمر» و نوحه‌های سوزناک، پیوندی میان آیین‌های بومی و عشق به اهل‌بیت برقرار می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها نیز در این روز نذری می‌دهند و سفره‌های ساده‌ی عزاداری می‌گسترانند تا یاد و نام امام رضا (ع) را گرامی دارند.

برای مردم لرستان، شهادت امام رضا (ع) تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ دیرپای سوگواری و همبستگی اجتماعی. در این روز، لرستان سراسر سیاه‌پوش می‌شود و سوگ رضوی در دل‌ها شعله می‌کشد.

لحظه‌های عاشقی و ارادت؛ مردم لرستان در سوگ امام رضا (ع) + تصاویر

