آغاز موج تحول آموزشی در سمنان؛ ۹۹۱ معلم سفیران یادگیری نوین شدند

۹۹۱معلم ابتدایی در استان سمنان با حضور در طرح ملی «توانا» مهارت‌های نوین آموزشی را با هدف تحول مدارس و ارتقای کیفیت آموزش فرا گرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی- آرزو مرادی‌نسب، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان از مشارکت ۹۹۱ معلم در طرح ملی توانمندسازی نیروی انسانی «توانا» خبر داد و گفت: این معلمان به‌عنوان نمایندگان اجتماعات یادگیری خود، آموزش‌های جدیدی را فرا می‌گیرند تا نقش‌آفرین اصلی در تحول آموزشی مدارس باشند.

وی با بیان اینکه تحول واقعی در نظام آموزشی از مدرسه و با معلم آغاز می‌شود، افزود: برنامه «توانا» علاوه بر ارتقای مهارت‌های فردی، به هویت‌بخشی معلمان، تقویت همکاری گروهی و ایجاد هم‌افزایی میان آنان کمک می‌کند.

مرادی‌نسب تأکید کرد: شرکت‌کنندگان پس از دریافت آموزش، مسئولیت انتقال دانش و تجربه به همکاران خود را برعهده می‌گیرند؛ رویکردی که زمینه‌ساز شبکه‌ای پویا از معلمان توانمند در استان خواهد شد.

به گفته وی، کارگاه‌های آموزشی این دوره با حضور مدرسان متخصص و در فضایی نوآورانه و مشارکتی برگزار شد تا مدارس به محیط‌های یادگیری فعال و جذاب تبدیل شوند و دانش‌آموزان با روش‌های نوین، مفاهیم را بیاموزند.

معاون آموزش ابتدایی استان سمنان ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین برنامه‌هایی، استعدادهای معلمان و دانش‌آموزان بیش از پیش شکوفا شود و سمنان به الگویی موفق برای تحول آموزشی در کشور تبدیل گردد.

