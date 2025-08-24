مهار آتش سوزی ۱۲۰ هکتاری در حاشیه پارک ملی لار

رئیس اداره پارک ملی لار از مهار آتش سوزی گسترده در حاشیه این پارک با حضور نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و مسئولان محلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دهقان رئیس اداره پارک ملی لار گفت: روز گذشته یکم شهریورماه، آتش سوزی در محدوده شکارممنوع و در نزدیکی رودخانه دلیچای رخ داد که حدود ۱۲۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی را درگیر کرد.

وی ادامه داد: این حادثه با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پارک ملی لار و همچنین همراهی جوامع محلی مهار شد.

دهقان اظهار کرد: به علت صعب‌العبور بودن منطقه، امکان دسترسی خودروهای آتش نشانی به کانون‌های آتش وجود نداشت و عملیات مهار تنها با تلاش‌های بی وقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، مردم محلی انجام گرفت و روند اطفای حریق بیش از ۱۰ ساعت به طول انجامید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در عملیات مهار این آتش سوزی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و همکاران این یگان حضور فعال داشتند و به همراه نیروهای محلی توانستند از گسترش شعله‌ها جلوگیری کنند.

رئیس اداره پارک ملی لار تصریح کرد: حضور و پشتیبانی دهیاری، بخشداری و شهرداری منطقه در کنار نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، نقش مهمی در مدیریت بحران و مهار سریع آتش داشت.

این مقام مسئول ضمن قدردانی از تمامی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، نهادهای محلی و مردم، تأکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه‌های محلی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و جامعه محلی بار دیگر نشان داد که حفاظت از عرصه‌های طبیعی بدون همدلی و مشارکت جمعی ممکن نیست.

منبع: حفاظت محیط زیست تهران

برچسب ها: پارک ملی لار ، حفاظت از محیط زیست
