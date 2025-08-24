باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، امروز یکشنبه به مناسبت روز استقلال اوکراین از کییف دیدار کرد و در آنجا تعهد کانادا را به حمایت از تلاشهای جنگی این کشور در برابر روسیه و همچنین کمک به تأمین امنیت و بازسازی اوکراین پس از برقراری صلح اعلام کرد.
کارنی در میدان سوفیا در پایتخت اوکراین و در کنار ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، سخنرانی کرد که در آن بر روابط تاریخی عمیق بین دو کشور تأکید کرد.
وی گفت: «آقای رئیسجمهور، دوستان عزیز، پیام من امروز ساده است: کانادا همواره در همبستگی با اوکراین خواهد ایستاد.»
او همچنین جزئیات جدیدی مربوط به بودجه ۲ میلیارد دلاری کانادا برای دفاع اوکراین که برای اولین بار در اجلاس گروه هفت در کاناسکیس در ماه ژوئن اعلام شده بود، را تشریح کرد.
این بودجه، ساخت پهپادهای پیشرفته در کانادا و اوکراین را تأمین مالی خواهد کرد و مهمات و وسایل نقلیه زرهای را فراهم میکند که از ماه آینده (سپتامبر) وارد میدان خواهند شد.
همچنین بودجهای برای کمکهای فوری پزشکی و اسکان و همچنین پشتیبانی برای مقابله با حملات دیجیتال در نظر گرفته شده است.
امروز سی و چهارمین سالگرد اعلام استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است. کارنی در سخنان خود خاطرنشان کرد که کانادا تحت نخستوزیری برایان مالرونی، اولین کشور غربی بود که اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
وی پس از حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴، اشاره کرد که نخستوزیر استفن هارپر «عملیات یونیفایر» را راه اندازی کرد که صدها نفر از پرسنل نیروهای مسلح کانادا را برای آموزش نیروهای امنیتی اوکراین اعزام نمود؛ و وی از پیشین خود، نخستوزیر جاستین ترودو، به دلیل پذیرش بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ اوکراینی آواره و تبدیل کردن کانادا به بزرگترین کمککننده سرانه کمکهای مالی به اوکراین تقدیر کرد.
سخنرانی کارنی همچنین به ارتباطات شخصی بین دو کشور پرداخت، زیرا کانادا خانه بیش از ۱.۳ میلیون نفر با تبار اوکراینی است.
وی گفت: «من در علفزارهای کانادا بزرگ شدم، جایی که افق من پرچم شما را تداعی میکرد. جایی که همکلاسیهایم نامهای شما را داشتند. جایی که والدین و پدربزرگ و مادربزرگهایشان به زبان شما صحبت میکردند. کانادا و اوکراین بیش از دوست و متحد هستند. مردم اوکراین در قلب داستان کانادا هستند، داستانی که بهترین فصلهای آن هنوز نوشته نشده است.»
مراسمی به مناسبت سی و چهارمین سالگرد استقلال اوکراین نیز قرار است روز یکشنبه در سراسر کانادا و جهان برگزار شود.
سفر نخستوزیر کانادا که از قبل اعلام نشده بود، بخشی از یک تور گستردهتر است که شامل توقفهایی در لهستان، آلمان و لتونی نیز میشود.
اولین سفر کارنی به اوکراین به عنوان نخستوزیر، در یک لحظه بالقوه سرنوشتساز در جنگ با روسیه انجام میشود.
هدف این سفر گفتوگو با رهبران اروپایی درباره تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، دیدار با نیروهای کانادایی و تقویت تلاشهای کارنی برای متنوعسازی تجارت بینالمللی در زمان تنش اقتصادی با ایالات متحده است.
نیروهای نظامی کانادا به آموزش هزاران سرباز اوکراینی کمک کردهاند و کارنی قصد دارد در ورشو و همچنین در ریگا، جایی که کانادا یک تیپ چندملیتی ناتو را رهبری میکند، با نیروهای کانادایی ملاقات کند.
تقریباً ۲۰۰۰ عضو نیروهای مسلح کانادا به عنوان بخشی از «عملیات اطمینانبخشی» که بزرگترین مأموریت خارج از مرزهای کانادا است، در لتونی مستقر هستند.
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اخیراً با ملاقات ۱۵ اوت خود با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، انتظارات برای پایان احتمالی جنگ را افزایش داد.
پس از آن، اجلاس کاخ سفید برگزار شد که در آن ترامپ میزبان رئیسجمهور زلنسکی و چندین رهبر اروپایی بود و در خلال آن ترامپ برای به روزرسانی پوتین از طریق تلفن، جلسه را ترک کرد.
علیرغم این فعالیت دیپلماتیک پرجنبوجوش، مذاکرات به بنبست رسیده است و ترامپ اخیراً ناامیدی شدید خود را از عدم پیشرفت ابراز کرده است.
در دو سال اول جنگ، اوکراین روز استقلال خود را با نمایش تانکها و وسایل نقلیه نظامی نابودشده روسیه جشن گرفت که در صفی به طول بیش از ۵۰۰ متر در خیابان خرشچاتیک در قلب کییف قرار گرفته بودند.
