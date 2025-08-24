باشگاه خبرنگاران جوان - نامزدهای بهترین فیلم برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
- برف آخر (حسن مصطفوی)
- بی رویا (سعید سعدی و هومن سیدی)
- پرویز خان (عطا پناهی)
- جنگ جهانی سوم (هومن سیدی)
- جنگل پرتقال (رسول صدرعاملی)
- صبحانه با زرافهها (سید مصطفی احمدی)
- علت مرگ نامعلوم (مجید برزگر)
- علفزار (بهرام رادان)
- ملاقات خصوصی (اامیر بنان)
- نگهبان شب (رضا میرکریمی)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بهترین بازیگر مکمل و نقش اول زن و مرد متعاقبا اعلام خواهد شد.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.