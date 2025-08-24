مقامات و رسانه‌های محلی گزارش دادند که در پی بارش‌های تازه موسمی که روز یکشنبه باعث سیل و رانش زمین در شمال پاکستان شد حداقل ۱۳ نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات و رسانه‌های محلی گزارش دادند که در پی بارش‌های تازه موسمی که روز یکشنبه باعث سیل و رانش زمین در شمال پاکستان شد، حداقل ۱۳ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند و آمار تلفات در کمتر از دو هفته به بیش از ۴۶۰ نفر رسید.

اداره مدیریت بحران (PDMA) اعلام کرد که تلفات جدیدی از مناطق مختلف استان خیبر پختونخوا (KP) در شمال غربی گزارش شده است که همچنان بیشترین آسیب را در طول دوره باران‌های موسمی متحمل شده است.

مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل هشت نفر از دره اسماعیل خان جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که سه کودک نیز بر اثر فرو ریختن سقف خانه‌شان در منطقه دورافتاده دیر، که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد، جان خود را از دست داده‌اند.

در پی بارش شدید باران همراه با باد‌های شدید در دره اسماعیل خان، حداقل ۴۰ نفر در این منطقه زخمی شدند.

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط اداره مدیریت بحران پاکستان (PDMA)، از ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) تاکنون حدود ۴۰۶ نفر در سراسر استان خیبر پختونخوا کشته شده‌اند؛ از این تعداد، ۳۳۷ نفر در منطقه بونر جان خود را از دست داده‌اند که بیشترین آسیب را از بارش‌های شدید و سیل دیده است.

همچنین بیش از ۶۰ نفر در استان‌های سند جنوبی و بلوچستان جنوب غربی، گلگت-بلتستان شمالی و کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شده‌اند.

روز یکشنبه نیز بارش‌های جدیدی بخش‌هایی از گلگت-بلتستان را فرا گرفت که باعث رانش زمین و مسدود شدن جاده‌ها شد.

طبق اعلام سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی، از اواخر ژوئن تاکنون حدود ۸۰۰ نفر در حوادث مرتبط با باران و سیل در سراسر کشور جان خود را از دست داده‌اند.

اداره هواشناسی پیش‌بینی کرده است که در ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده، بارش‌های بیشتری در چندین بخش از شمال غربی و شمال شرقی پاکستان رخ خواهد داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سیل در پاکستان ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
پاکستان در محاصره سیل؛ فاجعه در کشمیر و خیبر پختونخوا
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد