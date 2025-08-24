باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات و رسانههای محلی گزارش دادند که در پی بارشهای تازه موسمی که روز یکشنبه باعث سیل و رانش زمین در شمال پاکستان شد، حداقل ۱۳ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند و آمار تلفات در کمتر از دو هفته به بیش از ۴۶۰ نفر رسید.
اداره مدیریت بحران (PDMA) اعلام کرد که تلفات جدیدی از مناطق مختلف استان خیبر پختونخوا (KP) در شمال غربی گزارش شده است که همچنان بیشترین آسیب را در طول دوره بارانهای موسمی متحمل شده است.
مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل هشت نفر از دره اسماعیل خان جان خود را از دست دادهاند، در حالی که سه کودک نیز بر اثر فرو ریختن سقف خانهشان در منطقه دورافتاده دیر، که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد، جان خود را از دست دادهاند.
در پی بارش شدید باران همراه با بادهای شدید در دره اسماعیل خان، حداقل ۴۰ نفر در این منطقه زخمی شدند.
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط اداره مدیریت بحران پاکستان (PDMA)، از ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) تاکنون حدود ۴۰۶ نفر در سراسر استان خیبر پختونخوا کشته شدهاند؛ از این تعداد، ۳۳۷ نفر در منطقه بونر جان خود را از دست دادهاند که بیشترین آسیب را از بارشهای شدید و سیل دیده است.
همچنین بیش از ۶۰ نفر در استانهای سند جنوبی و بلوچستان جنوب غربی، گلگت-بلتستان شمالی و کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدهاند.
روز یکشنبه نیز بارشهای جدیدی بخشهایی از گلگت-بلتستان را فرا گرفت که باعث رانش زمین و مسدود شدن جادهها شد.
طبق اعلام سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی، از اواخر ژوئن تاکنون حدود ۸۰۰ نفر در حوادث مرتبط با باران و سیل در سراسر کشور جان خود را از دست دادهاند.
اداره هواشناسی پیشبینی کرده است که در ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده، بارشهای بیشتری در چندین بخش از شمال غربی و شمال شرقی پاکستان رخ خواهد داد.
منبع: آناتولی