بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات رهبر معظم انقلاب

جامعه ورزش ایران در پی بیانات ارزشمند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، بیانیه‌ای در حمایت و پایبندی به اندیشه‌های معظم‌اله صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه ورزش ایران اسلامی در پی بیانات ارزشمند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، بیانیه‌ای در حمایت و پایبندی به اندیشه‌های معظم‌اله و تاکید بر استمرار از اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران صادر کرد.

متن بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، متشکل از فدراسیون‌های ورزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، در پی بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، بر خود فرض می‌داند که با همه توان در مسیر تحقق منویات ایشان حرکت کند.

بی‌گمان، اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران که معظم‌له از آن به‌عنوان «سپر پولادین» یاد کردند، میراثی گرانبها و سرمایه‌ای راهبردی برای صیانت از کشور و استمرار پیشرفت آن است. 

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی بر این باور است که حفظ و تقویت این سرمایه ملی، ضرورتی حیاتی برای همه نسل‌ها و همه اقشار ملت است.

ما، ورزشکاران و جوانان این سرزمین، با الهام از اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، خود را متعهد می‌دانیم که در برابر هر تلاشی برای تفرقه‌افکنی و سست‌کردن همبستگی ملی ایستادگی کنیم و نقش تاریخی خویش را همچون دفاع مقدس دوازده روزه در تقویت انسجام اجتماعی، همراهی با ملت شریف ایران و پشتیبانی از خدمتگزاران کشور، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم و دولت پرتلاش، ایفا نماییم.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی با صلابت و عزمی راسخ، استمرار این همراهی را وظیفه ملی و دینی خود دانسته و بر آن است تا همچون گذشته، سهم خود را در پاسداری از «اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران» به بهترین شکل ادا کند.

برچسب ها: جامعه ورزش ایران ، رهبر معظم انقلاب
خبرهای مرتبط
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود
میدان رزم امروز در نگاه رهبر معظم انقلاب + فیلم
اشاره اخیر رهبر معظم انقلاب بر دشمنی آمریکا با دین و دانش ملت ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
آخرین اخبار
بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات رهبر معظم انقلاب
مظفری‌زاده: به‌زودی دروازه‌بان آزاد جذب می‌کنیم
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران