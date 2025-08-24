باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قلی زاده جانشین فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: در پی وقوع قتل پیرزنی ۵۷ ساله در شهرستان میاندورود، دستگیری قاتل یا قاتلان در دستور کار ویژه و شبانه روزی پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با همکاری پلیس آگاهی استان، با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، محل اختفای متهم را شناسایی و در عملیات ضربتی و غافلگیرانه در کمتر از ۱۲ ساعت متهم را که جوانی ۲۶ ساله بوده، شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: پس از بازرسی از مخفیگاه متهم در داخل کیف شخصی وی طلاجات مسروقه متعلق به مقتول کشف شد.

سرهنگ قلی زاده از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد و رفت و آمد‌های مشکوک در محل سکونت خود، مراتب را بدون فوت وقت جهت بررسی تخصصی، از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

منبع:پلیس مازندران