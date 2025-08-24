ابوالقاسم مقدس خیابانی تبریزی، از اساتید برجسته اخلاق تهران و تولیت حوزه علمیه خاتم الاوصیا (عج)، دعوت حق را لبیک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم ابوالقاسم مقدس خیابانی تبریزی، از اساتید برجسته اخلاق تهران و تولیت حوزه علمیه خاتم الاوصیا(عج)، صبح فردا دوشنبه( ۳ شهریور) از ساعت هشت صبح از مقابل حوزه علمیه وی واقع در خیابان دماوند به سمت شهرری با حضور خانواده، دوستان و علاقمندان این استاد برگزار خواهد شد.

همچنین در شب همان روز نیز مراسمی در حوزه علمیه این استاد برگزار خواهد شد.

ابوالقاسم مقدس خیابانی تبریزی از شاگردان درس خارج فقه امام(ره)، در درس خارج اصول امام خمینی(ره) بود.

او در زمان پیروزی انقلاب نیز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری داشت.

