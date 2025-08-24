معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از ورود رشته‌های ورزشی مختلف به برنامه درسی مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح‌های ملی ورزشی اکنون به برنامه آموزشی تبدیل شده و در کتاب‌های درسی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، آموزش رشته‌هایی همچون شنا، تنیس روی میز، بسکتبال، والیبال و هندبال در دوره متوسطه بر عهده آموزش و پرورش است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رشته‌های رزمی جزو رشته‌های کانونی محسوب می‌شوند، افزود: این رشته‌ها در مراکز کانونی برگزار می‌شوند و تنها رشته‌هایی که در مصوبات سازمان پژوهش و شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارند وارد مدارس می‌شوند.

جعفری همچنین با اشاره به آمایش سرزمینی ادامه داد: بر اساس استعداد مناطق مختلف، به‌طور مثال رشته شمشیربازی در استان‌های اصفهان و یزد مورد توجه قرار گرفته و ایجاد کانون‌های تخصصی در مجتمع‌های آموزشی و ورزشی این استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲ هزار کانون ورزشی در سراسر کشور فعال هستند و برنامه‌های تابستانی خود را اجرا می‌کنند. حتی در برخی شهرها که شرایط خاصی وجود داشت، این کانون‌ها فعالیت خود را متوقف نکردند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تابستانی، «میدان پویا» است که در قالب مسابقات بین‌کانونی و با توجه به ظرفیت مناطق مختلف برگزار می‌شود. در این رویدادها مناطق با ظرفیت اندک و مناطق پرجمعیت به صورت همزمان شرکت می‌کنند.

