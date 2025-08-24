باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم کارگر، در این خصوص اظهار کرد: چشم‌اندازی که برای سازمان ثبت احوال ترسیم کردیم، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال است. از جمله این‌که ما گواهی ولادت نوزادان را که قبلاً باید به صورت دستی صادر می‌شد و به سازمان ثبت احوال آورده می‌شد، با همکاری وزارت بهداشت به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم.

وی افزود: در همین راستا سامانه‌ای ایجاد کردیم به نام «سامانه تعاملی نام» که پدر و مادر نوزاد می‌توانند در هرکجا با استفاده از این سامانه نام مورد نظر خود را انتخاب کنند و به سازمان ثبت احوال اعلام کنند و ما بررسی‌ها را انجام می‌دهیم.

کارگر ادامه داد: اقدام دیگری که انجام شد ایجاد بستر لازم برای صدور شناسنامه‌های الکترونیکی است که این را هم با نوزادان عملی خواهیم کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: اقدام دیگری که در این یک سال انجام شد، موضوع انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال بود. در قوه قضاییه افراد باید مراجعه می‌کردند به دفاتر خدمات قضایی، درخواست خودشان را می‌دادند، پرونده تشکیل می‌شد، سیر قضایی را باید طی می‌کردند تا به سرانجام برسد که هم زمان‌بر بود، هم هزینه‌بر و هم نیاز به حضور افراد داشت.

وی تصریح کرد: در سازمان ثبت احوال از مردادماه امسال به صورت تمام الکترونیک این کار را انجام می‌دهیم؛ یعنی به محض این‌که گواهی فوت متوفی صادر شود نهایت ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود و به صورت الکترونیک به تمام وراث و ذی‌نفعان ارسال می‌شود.

کارگر خاطرنشان کرد: این کار مزایای گوناگون دارد، از جمله جلوگیری از هزینه‌های پنهان و آشکار و ان‌شاءالله موجب رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

منبع: ایسنا