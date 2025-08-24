باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۱۵ فردا (دوشنبه، ۳ شهریور) میزبان استقلال خوزستان خواهد بود.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان در نشست خبری پیش از بازی گفت: یک بازی سخت با یک تیم سخت کوش داریم که تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه دارد. بازی قبلی آن‌ها را دیدم و تیم خوبی ساخته شده، کار سختی داریم. فردا تیمی موفق خواهد بود که بیش‌تر تلاش کند و از اشتباهات حریف استفاده کند.

دقیقی ادامه داد: اولین بازی را با حداکثر امتیاز به پایان رساندیم و برنامه‌های تاکتیکی‌مان به عمل تبدیل شد. بازی‌های دوستانه به ما کمک کرد و ۹۵ درصد تیم تغییر پیدا کرده بود. بازیکنان جوانی مانند کسری طاهری و امید فهمی که بازیکنان باتجربه هم کنار آن‌ها قرار گرفتند. ترکیب خوبی را ایجاد کردیم و امید ما این است که فردا موفق باشیم و به اهداف میان مدت برسیم. به دنبال این هستیم که خیال خود را از بقا در لیگ راحت کنیم. هدف ما استعدادیابی و خارج شدن از حالت آسانسوری است. مدیریت باشگاه هم کنار ما خواهد بود تا یک پروژه چند ساله را ایجاد کنیم.

سرمربی پیکان افزود: باشگاهی مانند پیکان باتوجه به بودجه محدود خود باید مدیریت داشته باشد. موفق شدیم بازیکنان باکیفیت و قیمت مناسب به خدمت بگیریم. به اعتقاد من حرف‌های زیادی خواهند داشت. قیمت بازیکنان خط حمله ما روی هم به ۸ تا ۹ میلیارد نخواهد رسید.

سرمربی پیکان درباره نقل و انتقالات این تیم بیان کرد: زمانی که در بازار نقل و انتقالات محدودیت دارید باید به دنبال بازیکنان جوان بااستعداد بگردید. پیشنهاد بازیکنان خارجی را رد کردم و به جوانان خود ایمان دارم. باید خیلی تلاش کنند و از فرصتی که به آن‌ها داده شده نهایت استفاده را ببرند.

دقیقی درباره هدف این تیم اظهار کرد: از روز اولی که با بازیکنان شروع به کار کردیم، شعار ما این بود که برای هر بازی تمرکز داشته باشند و هر دیدار حکم فینال دارد. نباید به بازی‌های آینده فکر کنند. فینال اول را بردیم و فینال دوم ما فردا خواهد بود.

سرمربی پیکان درباره پرس کردن و خستگی بازیکنان گفت: شکل بازی کردن پرس از بالا قوه جوانی می‌خواهد. تیم دوم ما بازیکنان جوان هستند که اگر بازیکنان باتجربه ما خسته شدند از جوان‌ها استفاده کنیم. در تمام دنیا در پرس از بالا آسیب وجود دارد. گروه تغذیه و پزشکی ما به دنبال این هستند که نیازهای بازیکنان را برطرف کنند.

سعید دقیقی درباره وجود سیستم کمک داور ویدیویی گفت: خداراشکر که بازی با VAR است. هفته گذشته گل استقلال خوزستان در موقعیت آفساید به ثمر رسید و اگر VAR بود شرایط بازی فرق می‌کرد. هر چه عدالت بیشتر شود ما هم استقبال می‌کنیم.

او درباره فشردگی تقویم مسابقات گفت: بازی چهار یا پنج روز یک بار باید به عادت تبدیل شود و برای آن باید تمرین کنید. اگر همه موارد درست باشد و بازیکن آسیب نبیند اتفاق خوبی است. وقتی ادعای حرفه‌ای شدن داریم، باید بازیکنان این شرایط را داشته باشند و خود را به آن عادت بدهیم. من علاقه‌مند هستم که برنامه بازی‌ها متوالی باشد و به صورت کامل مشخص باشد. باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد. همه ما تیم ملی را دوست داریم و هر جا لازم باشد وظیفه داریم که به تیم ملی کمک کنیم.

سرمربی پیکان در پایان درباره میزبانی در ورزشگاه دستگردی گفت: استقلال و پرسپولیس جز تیم‌های بزرگ هستند. موفقیت آن‌ها لیگ و تیم ملی را پویا می‌کند. پیکان فضا را برای استعدادیابی در تهران فراهم کرده است‌. حداقل حق ما این است که استادیوم خانگی که انتخاب کردیم را در اختیار داشته باشیم. استقلال و پرسپولیس باید استادیوم اختصاصی داشته باشند و نباید باشگاهی مانند پیکان مظلوم واقع شود. ما تعصب داریم به منطقه شهر قدس و آن استادیوم را برای خود می‌دانیم. دوست داریم دوستان هم این نگاه را درک کنند.

منبع: ایسنا