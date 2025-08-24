\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0628\u0627\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u200c\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0686\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06af\u0641\u062a\u200c\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u0648 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0628\u0627\u0648\u0631\u0646\u06a9\u0631\u062f\u0646\u06cc \u06f5\u06f9\u06f0\u06f0 \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u0627\u062a \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0628\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0