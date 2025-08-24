باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ورود به عصر ربات‌های هوشمند + فیلم

ربات انسان‌نمای «آمیکا» با قیمت ۵۹۰۰ دلار فروش می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ربات انسان‌نمای چین با قابلیت‌های شگفت‌انگیز و قیمت باورنکردنی ۵۹۰۰ دلاری معرفی شد. این محصول می‌تواند معادلات بازار رباتیک را تغییر دهد.

 

 

 

مطالب مرتبط
ورود به عصر ربات‌های هوشمند + فیلم
young journalists club

ساخت ماشین‌ های منطقی با هوش مصنوعی برای فکر کردن

ورود به عصر ربات‌های هوشمند + فیلم
young journalists club

شعر خوانی اولین ربات هنرمند انسان نما

ورود به عصر ربات‌های هوشمند + فیلم
young journalists club

ربات‌های انسان نما با رفتارهایی فریبنده

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یارانه نقدی سه میلیون نفر حذف شد + فیلم
۱۰۸۹

یارانه نقدی سه میلیون نفر حذف شد + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
آتش‌زدن سفارت اسرائیل در مکزیک در اعتراض به نسل‌کشی در غزه + فیلم
۸۴۷

آتش‌زدن سفارت اسرائیل در مکزیک در اعتراض به نسل‌کشی در غزه + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
دعایی که در ربیع‌الاول قرائت می‌شود + فیلم
۷۳۶

دعایی که در ربیع‌الاول قرائت می‌شود + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
برداشت انگور پیش دست در تاکستان + فیلم
۶۷۶

برداشت انگور پیش دست در تاکستان + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
مقایسه معنادار اشغال برلین و غزه توسط نتانیاهو + فیلم
۶۱۶

مقایسه معنادار اشغال برلین و غزه توسط نتانیاهو + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.