مقامات حماس روز دوشنبه پیشنهاد آتش‌بس مصر و قطر را پذیرفتند که عملیات نظامی در غزه را به مدت ۶۰ روز متوقف می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات حماس روز دوشنبه پیشنهاد آتش‌بس مصر و قطر را پذیرفتند که عملیات نظامی در غزه را به مدت ۶۰ روز متوقف می‌کرد و آزادی حدود نیمی از ۲۰ اسیر زنده باقی‌مانده اسرائیلی را تضمین می‌کرد.

در مذاکرات آتش‌بس گذشته، حماس خواستار توقف کامل جنگ برای پایان دادن به رنج فلسطینیان شده بود، در حالی که نتانیاهو برای توافق‌های جزئی تلاش می‌کرد.

از زمانی که حماس با آتش‌بس مرحله‌ای که با آزادی جزئی اسیران آغاز می‌شود، موافقت کرده است، نتانیاهو دوباره موضع خود را تغییر داده و درخواست‌های خود را افزایش داده است.

اسرائیل بر آزادی همه اسیران اسرائیلی و شرایط "قابل قبول برای اسرائیل" اصرار دارد، بدون اینکه مشخص کند این شرایط شامل چه مواردی می‌شود.

نتانیاهو از آن زمان به تصرف شهر غزه ادامه داده است، اقدامی که تردید‌های جدی را در مورد تمایل رژیم او برای پایان دادن به نسل‌کشی ایجاد می‌کند.

این اولین باری نیست که اسرائیل موضع خود را تغییر داده است. در طول آخرین آتش‌بس نسبی که از ۱۹ ژانویه (۳۰ دی ۱۴۰۳) آغاز شد، اسرائیل به کشتار فلسطینیان ادامه داد تا اینکه در نهایت در ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) آتش بس را نقض کرد و جنگ خود علیه غزه را از سر گرفت.

تحلیلگران به الجزیره گفتند که انگیزه اصلی نتانیاهو بقای سیاسی اوست.

عدنان هایاجنه، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قطر گفت که اظهارات مکرر نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه این جنگ می‌تواند «دهه‌ها» طول بکشد، نشان می‌دهد که او در حال «خرید زمان» است به‌ ویژه در غیاب فشار ایالات متحده.

یوسی مکلبرگ، عضو وابسته برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس افزود: اولویت نتانیاهو حفظ ائتلاف حاکم خود است که آن را به عنوان محافظی در برابر محاکمه فساد جاری خود می‌داند.

مکلبرگ گفت: «او این دولت را به عنوان بیمه خود نگه می‌دارد. تا زمانی که می‌خواهد ائتلاف زنده بماند، به جنگ ادامه خواهد داد.» او افزود که این امر متحدان راست افراطی نتانیاهو را راضی می‌کند و می‌تواند او را برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۶ آماده کند.

او گفت: «این محاسبه اوست. این نه مربوط به اسراست، نه اعتبار اسرائیل در جهان و نه سرنوشت میلیون‌ها فلسطینی که رنج بی‌حد و حصری را تحمل می‌کنند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس در غزه
وزیر خارجه مصر بر لزوم ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران تأکید کرد
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
ترکیه ریاست جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره غزه را بر عهده دارد
