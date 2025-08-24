فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نظام سلطه جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی، نیز بار دیگر صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت پزشکان رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر محمد پاکپور به مناسبت روز پزشک آمده است: یکم شهریور ماه زادروز شیخ الرئیس بوعلی سینا حکیم نامدار ایرانی به عنوان "روز پزشک" و پنجم شهریورماه زادروز زکریای رازی دانشمند شهیر ایرانی به عنوان "روز داروساز" نامیده شده است. این مناسبت ارزشمند را ارج نهاده و فرارسیدن این ایام مهم را به جامعه پزشکی ایران اسلامی به ویژه پزشکان و داروسازان نظام سلامت سپاه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

وی افزود:حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است؛ مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس؛ با دستانی آغشته به مرهم قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان، زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

سرلشکر پاکپور ادامه داد: در روزهای سخت همه گیری کرونا، شما سنگرداران سلامت با روحیه عاشورایی و جهادی، بی‌پروا از خطر، از جان خود گذشتید تا جان هم‌وطنان را نجات دهید و بار دیگر نشان دادید که پاسداری تنها در میدان نبرد معنا ندارد، بلکه پاسداران در میدان خدمت به مردم نیز پرچمدار هستند.

فرمانده سپاه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نظام سلطه جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی، نیز بار دیگر صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدید؛ در روزهایی که آتش دشمن جان‌ها را تهدید می‌کرد، شما همچون رزمندگان خط مقدم، به مداوای مجروحان پرداختید و با سرعت و دقت، جان‌های ارزشمند را از کام مرگ رهانیدید. این اقدام ارزشمند نشانه‌ای روشن از پیوند مقدس میان ایمان، تخصص و روحیه ایثارگری است.

وی خاطر نشان کرد: تلاش بی‌وقفه، تعهد الهی و وفاداری شما عزیزان، جان برکفان عرصه سلامت به آرمان‌های انقلاب و ولایت و همراهی مشفقانه و آگاهانه خانواده‌های محترم و فداکار شما را شایسته بلندمرتبه ترین قدردانی و صمیمانه‌ترین مراتب سپاسگزاری می‌دانم.

سرلشکر پاکپور تصریح کرد: امید است با اتکا به الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان پرچمدار جهاد در عرصه سلامت بوده و در سنگر خدمت به اسلام و ایران، همواره سرافراز و پیروز باشید.

برچسب ها: سردار پاکپور ، روز پزشک ، سپاه پاسداران
