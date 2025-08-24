مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی

همزمان با روز شهادت امام رضا (ع)، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی و صحن‌های حرم مطهر رضوی مملو از حضور زائران داغدار و عزادارانی بود که با برپایی مراسم سوگواری، ارادت خود را به امام هشتم ابراز کردند. مراسم عزاداری امام رضا (ع) صبح امروز دوم شهریورماه ۱۴۰۴ در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با حضور زائران برگزار شد. هیئت‌های مختلفی از شهر‌ها و روستا‌ها همراه با آیین‌ها و رسم و رسومات مختلف در گوشه گوشه خیابان‌های منتهی به حرم رضوی و صحن و سرای حرم مطهر رضوی برگزار شد. حضور هیئت‌های مذهبی از شهر‌ها و روستا‌های ایران، همراه با آیین‌ها و رسوم خاص هر منطقه، فضای خیابان‌های مشهد را به محفل عاشقان شمس‌الشموس تبدیل کرده است.