استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی
عکاس محسن رحیمی عنبران
تاریخ انتشار ۰۲ شهريور ۱۴۰۴ ۱۶:۲۶
کد خبر
۸۹۹۲۴۶۵
نظر دادن
دانلود
همزمان با روز شهادت امام رضا (ع)، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی و صحن‌های حرم مطهر رضوی مملو از حضور زائران داغدار و عزادارانی بود که با برپایی مراسم سوگواری، ارادت خود را به امام هشتم ابراز کردند. مراسم عزاداری امام رضا (ع) صبح امروز دوم شهریورماه ۱۴۰۴ در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با حضور زائران برگزار شد. هیئت‌های مختلفی از شهر‌ها و روستا‌ها همراه با آیین‌ها و رسم و رسومات مختلف در گوشه گوشه خیابان‌های منتهی به حرم رضوی و صحن و سرای حرم مطهر رضوی برگزار شد. حضور هیئت‌های مذهبی از شهر‌ها و روستا‌های ایران، همراه با آیین‌ها و رسوم خاص هر منطقه، فضای خیابان‌های مشهد را به محفل عاشقان شمس‌الشموس تبدیل کرده است.

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی

همزمان با روز شهادت امام رضا (ع)، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی و صحن‌های حرم مطهر رضوی مملو از حضور زائران داغدار و عزادارانی بود که با برپایی مراسم سوگواری، ارادت خود را به امام هشتم ابراز کردند. مراسم عزاداری امام رضا (ع) صبح امروز دوم شهریورماه ۱۴۰۴ در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با حضور زائران برگزار شد. هیئت‌های مختلفی از شهر‌ها و روستا‌ها همراه با آیین‌ها و رسم و رسومات مختلف در گوشه گوشه خیابان‌های منتهی به حرم رضوی و صحن و سرای حرم مطهر رضوی برگزار شد. حضور هیئت‌های مذهبی از شهر‌ها و روستا‌های ایران، همراه با آیین‌ها و رسوم خاص هر منطقه، فضای خیابان‌های مشهد را به محفل عاشقان شمس‌الشموس تبدیل کرده است.
۰۲ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶
/

برچسب ها: مشهد مقدس ، مشهد
مطالب مرتبط
مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی
young journalists club

راهپیمایی مردم مشهد و شیراز در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به کشور

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی
young journalists club

اقامه نماز عید سعید قربان در قم و مشهد

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد و حرم مطهر رضوی
young journalists club

قدم‌های عاشقانه زائران پیاده در جاده‌های منتهی به مشهد مقدس

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.