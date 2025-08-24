بازسازی مسجد جامع بانه با بیش از شش میلیارد تومان اعتبار به پایان رسید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اعلام کرد: پروژه بازسازی مسجد جامع بانه با صرف اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان، تکمیل و در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند،با اشاره به تکمیل عملیات بازسازی مسجد جامع بانه اظهار داشت: صحن مسجد جامع بانه با احتساب طبقات متراژی در حدود سه هزار متر مربع دارد و عملیات عمرانی بازسازی این بنای مقدس، با پیشرفت صددرصدی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، بخش‌های مختلف مسجد شامل کف‌سازی، سقف، ایزوگام پشت بام، سفید کاری دیوار داخلی، راهرو‌ها و محراب مورد بازسازی و نوسازی کامل قرار گرفته است؛ که بیش از شش میلیارد تومان هزینه شده است، که چهار میلیارد از مبلغ از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه و دومیلیارد دیگر آن نیز از منابع دولتی بوده است. 

مدیرکل اوقاف کردستان با بیان اینکه محراب مسجد جامع بانه از شاخص‌ترین دستاورد‌های این پروژه محسوب می‌شود، گفت: این محراب با بهره‌گیری از هنر کاشی‌کاری اسلیمی اصیل اصفهانی و توسط هنرمندان برجسته کشور طراحی و اجرا شده و در حال حاضر به‌عنوان یکی از فاخرترین محراب‌های غرب کشور از منظر کیفیت، طراحی و ارزش هنری شناخته می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی، سقف مسجد با استفاده از چندین لایه مقاوم و بر اساس استاندارد‌های روز بازسازی شده و سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، سرمایشی و گرمایشی مسجد که به دلیل قدمت پنجاه ساله دچار فرسودگی کامل شده بود، به‌طور اساسی نوسازی گردید.

کاروند در پایان تصریح کرد: با تکمیل این عملیات، مسجد جامع بانه در آستانه هفته دولت به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و در اختیار نمازگزاران و مردم مؤمن این شهرستان قرار خواهد گرفت. 

 

منبع؛ روابط عمومی اوقاف استان 

