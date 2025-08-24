باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت ۱۴۰۴، گفت: ادارهکل ورزش و جوانان استان قم با شعار "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع"، برنامههای متنوعی را ویژه بانوان تدارک دیده است.
او افزود: این برنامهها با همکاری هیئتهای ورزشی استان و با هدف ارتقای نشاط، سلامتی و مشارکت اجتماعی بانوان برگزار میشود.
سلطانی در تشریح جزئیات برنامهها اظهار کرد: همایش پیادهروی ویژه دختران و بانوان عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد، روز ۶ شهریور در بوستان ارغوان برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: مسابقات تیراندازی ویژه کارکنان دولت، روز ۹ شهریور در سالن تیراندازی میثم برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان قم خاطرنشان کرد: مسابقات آمادگی جسمانی و ورزشهای بومی و محلی ویژه کارکنان دولت، روز ۱۱ شهریور در سالنهای فرهمند و بعثت برگزار خواهد شد.
سلطانی همچنین گفت: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با محوریت تغذیه، تحرک و سلامت روان، روز ۱۵ شهریور در محل ادارهکل ورزش و جوانان برگزار میشود.
او در پایان تأکید کرد: نشست تخصصی ورزش بانوان با حضور مشاور بانوان استانداری قم نیز طبق هماهنگیهای انجامشده توسط دفتر مشاور بانوان برگزار خواهد شد.
سلطانی هدف نهایی این برنامهها را ترویج ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت جسمی و فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده بانوان در فعالیتهای ورزشی عنوان کرد.