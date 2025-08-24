باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مالک زمین حرم امام رضا(ع) چه کسی است؟ + فیلم

امام رضا(ع) وقتی به سرزمین طوس رسید با انگشت مبارکشان بر خاک نوشتند هذا تربتی و محل دفن خود را مشخص کردند.

علم الهدی با تاکید بر اینکه حرم امام رضا(ع) تنها اینجا نیست، گفت: پیغمبر اکرم فرمودند "بین الجبلین، روضة من ریاض الجنة"، فرمایش پیغمبر(ص) ثابت می‌کند که دشت مشهد حرم امام رضاست و کل این شهر مال حرم امام رضاست.
 
امام جمعه مشهد یادآور شد: اینجا شهر نبود، دو روستا بود، یک روستا در شمال این حرم، روستای نوغان و یک روستا هم در جنوب غربی این حرم، روستای سناباد، اینجا هم یک باغی بود، وسطش قبه هارونیه و مالک باغ هم حمید بن قهتبه، استاندار هارون در خراسان بود.
 
علم‌الهدی افزود: امام رضا (ع) از مسیر کوه خلج به مرو تشریف بردند، این باغ را خریداری کردند و این باغ که شاید همین‌جا که شما نشسته‌اید، واقعاً ملک امام رضا (ع) است، شهر مشهد از اینجا شروع شد، مالک این شهر امام رضا هستند، شهر، شهر امام رضا است، هم به اعتبار فرمایش پیغمبر و هم به اعتبار این‌که شهر نقطه آغاز، شروع و ساختارش از این باغ شروع‌شده و قبل از این باغ هم شهری نبود، این باغ‌ملک امام رضاست پس شهر متعلق به ایشان است.
 
 
