منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده ۲ فاکتور مهم در کشت فراسرزمینی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: در اجرای کشت فراسرزمینی منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده تولید باید مدنظر قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: موقعیت جغرافیایی و سیاسی باید در کشت فراسرزمینی مورد توجه قرار بگیرد که در شرایط کنونی با توجه به تحریم های ظالمانه و نگاه به کشورهای آفریقایی باید تجربه زیادی در این موضوعات داشته باشیم.

به گفته وی، یکی از زیرساخت های کشت فراسرزمینی حمل و نقل است که باید دید در کجا می توان این کشت را انجام داد و مقرون به صرفه است یا اینکه هزینه سنگینی باید در حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداخت کرد. از این رو مهم است که سرمایه گذاران در کجا باید سرمایه گذاری کنند و سیاست گذاران باید مشخص کنند که در کجا می خواهند سرمایه گذاری کنند و کشت فراسرزمینی در کدام نقطه باید انجام شود که آیا مقرون به صرفه است یا خیر؟

نورانی ادامه داد: در برنامه هفتم هدف گذاری شده که در سطح ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام شود، اکنون در کدام‌منطقه جغرافیایی باید انجام شود؟ آیا قیمت تمام شده اعلام می کنند یا خیر؟ اگر قیمت تمام شده بالاتر تمام شود، نشان می دهد که اطلاعات  دقیقی و مطالعات زیادی نداریم، هرچند کشت فراسرزمینی برای برخی کشورها قابل قبول و رقابت با قیمت های جهانی بوده است که براین اساس وزارت جهاد در این خصوص هدف گذاری باید داشته باشد که به همین خاطر کارهای مطالعاتی و زیرساختی باید مهیا شود و سپس اعلام کرد که می خواهیم در چه سطحی کشت فراسرزمینی اجرا شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: برای سیاست خودکفایی باید دید که با همین شرایط آب و هوایی چقدر می توان محصول تولید کرد و چقدر کمبود داریم، آیا از طریق کشت فراسرزمینی می توان نیاز کشور را تامین کرد؟ تا به خاطر موقعیت جغرافیایی و مسائل سیاسی سرمایه اولیه هدر نرود. گفتنی است در اجرای کشت فراسرزمینی منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده بسیار حائز اهمیت و صرفا به سبب اجرای قانون نباید سرمایه را هدر داد.

برچسب ها: کشت فراسرزمینی ، محصولات کشاورزی
