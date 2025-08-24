شهردار منطقه یک گفت: شهروندان نیازمند گذر‌های آزاد و ایمن هستند تا بتوانند با خانواده برای خرید و گذران اوقات در آن قدم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارگروه پایش مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان شهر تهران به میزبانی شهرداری منطقه یک و با حضور عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری، محمد حسین صادقی معاون دادستان کل کشور، ولی اله مهبودی معاون دادستان تهران، سردار سید هادی موسوی فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی دبیر رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی تهران، هادی حق بین شهردار منطقه یک، معاونان و... در سالن اجتماعات منطقه برگزار شد.

در این جلسه شهردار منطقه یک گفت: شهروندان نیازمند گذر‌های آزاد و ایمن هستند تا بتوانند با خانواده برای خرید و گذران اوقات در آن قدم بزنند. 

او افزود: یکی از مهمترین معابرشهری، محور تجریش تا چهارراه قدس (خیابان شهرداری) است که تا کنون چند بار پاکسازی شده است ولی باز مورد حضور سینوسی بساط گستران قرار می‌گیرد و باید با حضور ویژه نیرو‌های انتظامی، دادستانی و ... به محوری پاک تبدیل شود. 

حق بین تصریح کرد: دستفروشان نه تنها گذر عمومی را غصب می‌کنند بلکه در بین آنها افرادی هستند که به انجام اعمال خلاف قانون از جمله فروش مواد مخدر می‌پردازد که پاکسازی آنها بدون حضور سایر نهاد‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. 

گفتنی است در این جلسه تهیه اطلس کامل آسیب‌های اجتماعی محلات بر اساس نواحی، شناخت تهدید‌ها و فرصت‌های هر منطقه، توسعه اختیارات سازمان در جمع آوری بساط گستران و شناخت نیازمندان واقعی و ایجاد مکانی برای کسب آنها، ساماندهی اتباع خارجی، کودکان کار، خودرو‌های پلاک مخدوش و... بحث و تبادل نظر شد.

برچسب ها: شهرداری منطقه یک ، تجریش
خبرهای مرتبط
۵۰ سال قبل قیمت ساندویچ در تجریش و شوش چقدر بود؟
رونمایی از چهره جدید میدان تجریش در بهمن ماه
روایت شهردار منطقه یک از شب اول جنگ/ افتتاح دو پارک جدید در شمال تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۷ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
صددرصد خواسته صحیحی است
چونکه بساط گستران باعث زشتی و فقر و همیچینن
باعث ناامنی هستند
باید سروسامان داده شوند
۰
۰
پاسخ دادن
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
آخرین اخبار
بررسی ایجاد دسترسی خیابان دستغیب به بزرگراه یادگار امام
عملکرد مثبت ستاد اربعین استان تهران در خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات
جاعل نامه منتسب به رهبری و رئیس قوه قضاییه به ۱۲ سال حبس محکوم شد
ترخیص یک میلیون و ۳۴۴ هزار سرم و واکسن از گمرک فرودگاه امام خمینی
رسیدگی به بیش از ۴۱ هزار پرونده تخلف در حوزه کالا‌های اساسی
قدردانی زائران امام رضا (ع) از خدمات جوانان هلال‌احمر + فیلم
رئیس قوه قضائیه: در رسیدگی به پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، تسریع شود
آغاز عملیات ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس تهران
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
اخاذی ۲۵۰ هزار دلاری، یک زن و پسرش را راهی زندان کرد
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
تکمیل زیرساخت‌های «سامانه جامع املاک و مستغلات» طی هفته‌های آتی
نصب ۲۰ پله برقی جدید برای پل‌های عابر پیاده پایتخت/ روگذر میدان فتح در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت
مقابله با زمین‌خواری و جعل اسناد در یک پرونده ملکی، به ارزش بیش از صد میلیارد تومان
دستگیری فالگیر کلاهبردار با اخاذی ۵ میلیاردی در تهران
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
اختلاف قیمت ۳۵ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در تهران
نوسازی نیمی از ظرفیت‌های ناوگان اتوبوسرانی
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
استاندار تهران: هفته دولت یادآور راه و رسم خدمتگزاران صدیق این سرزمین است
پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات
وضعیت هوای تهران نارنجی؛ افزایش شاخص آلودگی هوا
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
عملیات بهسازی در بخش جنوبی خط یک مترو تهران به پایان رسید