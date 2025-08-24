باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارگروه پایش مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان شهر تهران به میزبانی شهرداری منطقه یک و با حضور عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری، محمد حسین صادقی معاون دادستان کل کشور، ولی اله مهبودی معاون دادستان تهران، سردار سید هادی موسوی فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی دبیر رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی تهران، هادی حق بین شهردار منطقه یک، معاونان و... در سالن اجتماعات منطقه برگزار شد.

در این جلسه شهردار منطقه یک گفت: شهروندان نیازمند گذر‌های آزاد و ایمن هستند تا بتوانند با خانواده برای خرید و گذران اوقات در آن قدم بزنند.

او افزود: یکی از مهمترین معابرشهری، محور تجریش تا چهارراه قدس (خیابان شهرداری) است که تا کنون چند بار پاکسازی شده است ولی باز مورد حضور سینوسی بساط گستران قرار می‌گیرد و باید با حضور ویژه نیرو‌های انتظامی، دادستانی و ... به محوری پاک تبدیل شود.

حق بین تصریح کرد: دستفروشان نه تنها گذر عمومی را غصب می‌کنند بلکه در بین آنها افرادی هستند که به انجام اعمال خلاف قانون از جمله فروش مواد مخدر می‌پردازد که پاکسازی آنها بدون حضور سایر نهاد‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

گفتنی است در این جلسه تهیه اطلس کامل آسیب‌های اجتماعی محلات بر اساس نواحی، شناخت تهدید‌ها و فرصت‌های هر منطقه، توسعه اختیارات سازمان در جمع آوری بساط گستران و شناخت نیازمندان واقعی و ایجاد مکانی برای کسب آنها، ساماندهی اتباع خارجی، کودکان کار، خودرو‌های پلاک مخدوش و... بحث و تبادل نظر شد.