طوفان و گرد و خاک شدید که این روزها سیستان را محاصره کرده همچنان شرایط زندگی را برای مردم این منطقه بسیار سخت و دشوار کرده است .

زندگی در سیستان به روایت تصویر

