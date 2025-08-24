زندگی در سیستان به روایت تصویر

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 _ \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0648 \u06af\u0631\u062f \u0648 \u062e\u0627\u06a9 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0633\u062e\u062a \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n