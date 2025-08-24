شهروندخبرنگار ما تصاویری از حرکت ۱۵۰۰ کیلومتری هیئت سیدالشهدا (ع) بندر کوهستک به مشهد مقدس برای دوازدهمین سال پیاپی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام شهادت پیامبر اعظم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، هیئت مذهبی سیدالشهدا (ع) شهر بندرکوهستک شهرستان سیریک، برای دوازدهمین سال پیاپی با حضور در مشهد مقدس آیین‌های باشکوه عزاداری برگزار کرد. این هیئت مردمی هر ساله با پیمودن مسافتی بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر از جنوب هرمزگان تا مشهد مقدس و بدون اتکا به دستگاه‌های دولتی، آیین‌های عزاداری را به مدت پنج روز برپا می‌کند. در این مراسم، جوانان ولایی بندر کوهستک استان هرمزگان با برگزاری سینه‌زنی محلی و زنجیرزنی، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی

حرکت ۱۵۰۰ کیلومتری هیئت سیدالشهدا (ع) بندرکوهستک به مشهد مقدس

حرکت ۱۵۰۰ کیلومتری هیئت سیدالشهدا (ع) بندرکوهستک به مشهد مقدس

حرکت ۱۵۰۰ کیلومتری هیئت سیدالشهدا (ع) بندرکوهستک به مشهد مقدس

حرکت ۱۵۰۰ کیلومتری هیئت سیدالشهدا (ع) بندرکوهستک

مراسم سوگواری

 

