باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع مسکو اعلام کرد که روسیه و اوکراین امروز (یکشنبه) هر کدام ۱۴۶ اسیر جنگی را به کشورشان بازگرداندند.
روسیه و اوکراین امسال صدها اسیر خود را مبادله کردهاند. بیشتر این اسرا از طریق توافق در مذاکرات استانبول که در ماههای مه و ژوئیه انجام شد، مبادله شدند.
در جریان مذکرات مستقیم بین هیئتهای روسی و اوکراینی که در ماه ژوئن و در استانبول انجام شد، دو کشور طی سه مرحله مجموعا هزار اسیر را مبادله کردند. با این حال دیگر گفتوگوهای مستقیم و غیرمستقیم بین دو کشور برای پایان دادن به جنگ تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است. کارشناسان میگویند مواضع روسیه و اوکراین بسیار با یکدیگر متفاوت و شکافها بین دو طرف بسیار عمیق است.
منبع: مسکو تایمز