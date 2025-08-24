باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع مسکو اعلام کرد که روسیه و اوکراین امروز (یکشنبه) هر کدام ۱۴۶ اسیر جنگی را به کشورشان بازگرداندند.

روسیه و اوکراین امسال صد‌ها اسیر خود را مبادله کرده‌اند. بیشتر این اسرا از طریق توافق در مذاکرات استانبول که در ماه‌های مه و ژوئیه انجام شد، مبادله شدند.

در جریان مذکرات مستقیم بین هیئت‌های روسی و اوکراینی که در ماه ژوئن و در استانبول انجام شد، دو کشور طی سه مرحله مجموعا هزار اسیر را مبادله کردند. با این حال دیگر گفت‌و‌گو‌های مستقیم و غیرمستقیم بین دو کشور برای پایان دادن به جنگ تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است. کارشناسان می‌گویند مواضع روسیه و اوکراین بسیار با یکدیگر متفاوت و شکاف‌ها بین دو طرف بسیار عمیق است.

منبع: مسکو تایمز