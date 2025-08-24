مقامات روسی از تبادل بیش از صد اسیر بین روسیه و اوکراین خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع مسکو اعلام کرد که روسیه و اوکراین امروز (یکشنبه) هر کدام ۱۴۶ اسیر جنگی را به کشورشان بازگرداندند.

روسیه و اوکراین امسال صد‌ها اسیر خود را مبادله کرده‌اند. بیشتر این اسرا از طریق توافق در مذاکرات استانبول که در ماه‌های مه و ژوئیه انجام شد، مبادله شدند. 

در جریان مذکرات مستقیم بین هیئت‌های روسی و اوکراینی که در ماه ژوئن و در استانبول انجام شد، دو کشور طی سه مرحله مجموعا هزار اسیر را مبادله کردند. با این حال دیگر گفت‌و‌گو‌های مستقیم و غیرمستقیم بین دو کشور برای پایان دادن به جنگ تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است. کارشناسان می‌گویند مواضع روسیه و اوکراین بسیار با یکدیگر متفاوت و شکاف‌ها بین دو طرف بسیار عمیق است.

منبع: مسکو تایمز

ترامپ همه را دست انداخته حتی پوتین را سیاست ترامپ آن است جنگ تمام نشود هم خزانه اروپا را خالی بکند ازطرفی روسیه راضعیف بکند اوکراین توسط روسیه کاملآ اشغال شود
