باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌الله سید ابوالحسن حسن‌زاده امروز دوم شهریور در مراسم عزاداری امام رضا (ع) در اهواز، اظهارکرد: میزبانی از امام رضا علیه السلام که نمی‌دانم تعبیر آن چقدر می‌تواند درست باشد افتخار و نعمت ما ایرانی‌ها و هم البته یک مسئولیت بسیار بزرگ است. هر کسی وارد حرم امام رضا می‌شود علاوه بر زیارت یک عائدی یا به اصطلاح یک معرفت افزایی هم دارد.

او بیان کرد: از امام رضا علیه السلام روایت داریم که حضرت فرمودند دوست هر کسی عقل اوست و دشمن هر کسی جهل و نادانی است و می‌بینید که آیات، احادیث و روایات قرآن ما را به تعقل، اندیشه و تفکر دعوت می‌کنند. البته عقل رحمانی نه عقل شیطانی؛ عقلی که آزاد است.

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبری به تولید علم در رشته‌ها و صنایع مختلف از جمله صنایع موشکی، اظهارکرد: دشمن بازدارندگی سلاح‌های ما و و توان تسلیحاتی را در جنگ ۱۲ روزه دید و این بخشی از قدرت و اقتدار ما بود. بخش دیگر آن نیز انسجام مردم بود که تمام محاسبات دشمنان را برهم زد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از این ددمنشی‌ها و جنایت‌های دشمنان که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند، تصورشان این بود که در آستانه ماه محرم رعب و وحشت میان مردم ایجاد می‌شود و مراسم ماه محرم و صفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد ولی باید بگویم مراسم دهه اول ماه محرم بسیار باشکوه‌تر و مفصل‌تر از سال‌های قبل برگزار شد. در پیاده‌روی اربعین هم که خروجی زائران از کشور گواه همه چیز و آمار زائران بیش از سال‌های گذشته بود.