نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: تصور دشمن این بود که می‌تواند ماه محرم را تحت تاثیر قرار دهد ولی دیدید که چقدر باشکوه‌تر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان آیت‌الله سید ابوالحسن حسن‌زاده امروز دوم شهریور در مراسم عزاداری امام رضا (ع) در اهواز، اظهارکرد: میزبانی از امام رضا علیه السلام که نمی‌دانم تعبیر آن چقدر می‌تواند درست باشد افتخار و نعمت ما ایرانی‌ها و هم البته یک مسئولیت بسیار بزرگ است. هر کسی وارد حرم امام رضا می‌شود علاوه بر زیارت یک عائدی یا به اصطلاح یک معرفت افزایی هم دارد.

او بیان کرد: از امام رضا علیه السلام روایت داریم که حضرت فرمودند دوست هر کسی عقل اوست و دشمن هر کسی جهل و نادانی است و می‌بینید که آیات، احادیث و روایات قرآن ما را به تعقل، اندیشه و تفکر دعوت می‌کنند. البته عقل رحمانی نه عقل شیطانی؛ عقلی که آزاد است. 

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبری به تولید علم در رشته‌ها و صنایع مختلف از جمله صنایع موشکی، اظهارکرد: دشمن بازدارندگی سلاح‌های ما و و توان تسلیحاتی را در جنگ ۱۲ روزه دید و این بخشی از قدرت و اقتدار ما بود. بخش دیگر آن نیز انسجام مردم بود که تمام محاسبات دشمنان را برهم زد. 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از این ددمنشی‌ها و جنایت‌های دشمنان که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند، تصورشان این بود که در آستانه ماه محرم رعب و وحشت میان مردم ایجاد می‌شود و مراسم ماه محرم و صفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد ولی باید بگویم مراسم دهه اول ماه محرم بسیار باشکوه‌تر و مفصل‌تر از سال‌های قبل برگزار شد. در پیاده‌روی اربعین هم که خروجی زائران از کشور گواه همه چیز و آمار زائران بیش از سال‌های گذشته بود. 

