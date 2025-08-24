باشگاه خبرنگاران جوان- معاون هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در جریان سفر خود به ولایت بامیان، بر این موضوع تأکید کرد که آثار باستانی این ولایت بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است و حفاظت از آن نیازمند همکاریهای بینالمللی است.
مولوی عتیقالله عزیزی در این سفر از اماکن تاریخی بامیان بازدید کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیهای اعلام کرد که این بازدید شامل پروژههای مرمتی در مکانهای تاریخی همچون ضحاک، غلغله و تندیسهای بودا بوده است.
عزیزی در دیدار با مقامات محلی گفت که حفاظت از این آثار نه تنها به حفظ هویت تاریخی افغانستان کمک میکند، بلکه میتواند موجب جذب گردشگران خارجی و رونق اقتصادی منطقه شود.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از پروژههای مرمتی در بامیان با همکاری سازمانهای بینالمللی از جمله یونسکو در حال اجراست. بامیان در سال ۲۰۰۳ به عنوان نخستین سایت افغانستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، اما برخی بخشهای این میراث همچنان در فهرست «میراث در خطر» قرار دارند.
ولایت بامیان با داشتن تندیسهای بودا، صخرههای تاریخی و مناظر طبیعی، یکی از مهمترین مراکز گردشگری و فرهنگی افغانستان محسوب میشود. کارشناسان میراث فرهنگی بر این باورند که توجه به حفاظت از این آثار و همکاریهای بینالمللی میتواند از تخریب بیشتر این میراث جلوگیری کرده و جایگاه فرهنگی افغانستان را در سطح جهان تقویت کند.