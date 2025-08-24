باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت برق افغانستان (برشنا) از امضای چهار قرارداد جدید با ازبکستان برای تأمین برق یازده استان این کشور خبر داد. بر اساس این توافق‌ها، ظرفیت برق کابل نیز به ۱۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

این قراردادها شامل پروژه خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت «سرخان–دشت‌الوان»، توسعه ایستگاه برق «دشت‌الوان»، خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت «کابل–ننگرهار» و ایستگاه برق «شیخ‌مصری» در ننگرهار است. استان های تحت پوشش این طرح شامل کابل، قندهار، بغلان، ننگرهار، لغمان، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی و زابل خواهند شد.

افغانستان برای تأمین برق خود به شدت به واردات از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان وابسته است و حدود ۷۰ درصد نیاز انرژی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. با این حال، کمبود زیرساخت‌ها و افزایش تقاضا باعث شده خاموشی‌های طولانی‌مدت به یک چالش جدی برای شهروندان تبدیل شود.

کارشناسان بر این باورند که اگرچه این پروژه‌های جدید می‌توانند بخشی از مشکل را حل کنند، اما سرمایه‌گذاری کلان در تولید داخلی برق، به‌ویژه در بخش انرژی آبی و تجدیدپذیر، برای رفع کامل بحران برق ضروری است.