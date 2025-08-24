شرکت برق افغانستان از امضای چهار قرارداد بزرگ با ازبکستان خبر داد که بر اساس آن برق یازده استان افغانستان تأمین شده و ظرفیت برق کابل به ۱۵۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت برق افغانستان (برشنا) از امضای چهار قرارداد جدید با ازبکستان برای تأمین برق یازده استان این کشور خبر داد. بر اساس این توافق‌ها، ظرفیت برق کابل نیز به ۱۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

این قراردادها شامل پروژه خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت «سرخان–دشت‌الوان»، توسعه ایستگاه برق «دشت‌الوان»، خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت «کابل–ننگرهار» و ایستگاه برق «شیخ‌مصری» در ننگرهار است. استان های تحت پوشش این طرح شامل کابل، قندهار، بغلان، ننگرهار، لغمان، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی و زابل خواهند شد.

افغانستان برای تأمین برق خود به شدت به واردات از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان وابسته است و حدود ۷۰ درصد نیاز انرژی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. با این حال، کمبود زیرساخت‌ها و افزایش تقاضا باعث شده خاموشی‌های طولانی‌مدت به یک چالش جدی برای شهروندان تبدیل شود.

کارشناسان بر این باورند که اگرچه این پروژه‌های جدید می‌توانند بخشی از مشکل را حل کنند، اما سرمایه‌گذاری کلان در تولید داخلی برق، به‌ویژه در بخش انرژی آبی و تجدیدپذیر، برای رفع کامل بحران برق ضروری است.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۴۲ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام
پروژه های ملی کشور مانند:مهار آب ها وسد سازی ها،پروژه تاپی یعنی انتقال گاز ترکمنستان ازولایت های شمال غرب وجنوب به پاکستان،پروژه کانال قوش تیپه وهدایت آمودریا به ولایت های شمالی به طول ۲۸۶ کیلومتر،عمق ۸متروعرض۱۲ متر،افغان ترانس یعنی خط آهن شمال جنوب ازازبکستان تاپاکستان وهند، قرار دادتولید ۱۰ هزار مگاواتی برق باشرکت عزیزی به ارزش ۱۰ ملیارددولارطی ۷سال.
ودیگر پروژه ها خرد وکلان نوید افغانستان صنعتی را درآینده نه چندان دور می‌دهد.
خداوند یاری نماید حداقل ده سال امنیت درکشور فراهم گرددوضعیت تغییری جدی خواهد کرد.انشاالله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس‌
۱۱:۵۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
مسعولین‌ما‌.‌فقط‌بفکر‌جیب‌خودشون‌هستن‌.‌و‌اگر‌هم‌کاری‌.‌یا‌مشکلی‌.‌‌در‌کشور‌.‌باشد‌.‌از‌مردم‌کمک‌می‌خواهند‌.‌که‌مردم‌خودشون‌.‌‌با‌کمک‌هم‌درست‌کنن‌.‌تا‌حالا‌که‌اینجوری‌بوده‌.‌زلزله‌میاد‌.‌مردم‌.‌سیل‌.‌میاد‌.‌مردم‌.‌آتش‌سوزی‌میشه‌مردم‌کمک‌کنن‌.‌
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
زنده باد افغانستان ، مرگ بر دشمنان افغانستان خداوند دشمنان افغانستان را از روی کره زمینی محو نماید انشاالله
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
اگر افغانها خودشان دشمن تراشی نکنند بقیه هم کار به کار آنها ندارند هنوز بعد این همه سال بدبختی این موضوع رو نفهنیدین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
افغانستان در مدت چهار سال خیلی پیشرفت کرده است، اگر به همین سیستم باشه در ده سال آینده دیگه نیاز به واردات ندارد، انواع مختلف صادرات دارد. برق ، نفت ، گاز ، چون کشور که از لحاظ معدن در جهان مقام دوم یا سوم قراردارد. یورانیم، پولنیم ،لتیم ... حالا افغانستان درسال ۱۸ میلیارد دلار صادرات دارد،
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۰:۱۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
اگر به مسئولین بر نمی خورد و ناراحت نمی شوند، از افغانستان یاد بگیرند که چطور مشکل کمبود برق را حل میکنند!!!
۰
۱۹
پاسخ دادن
Canada
علی رضا
۰۸:۰۶ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
نظر بد نشیم ???
