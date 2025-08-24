باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی از سفارت حکومت طالبان در مسکو به ریاست حافظ عبدالله یاسر به بلاروس سفر کرد و از زندان‌های این کشور بازدید نمود.

هدف این سفر بررسی وضعیت زندانیان افغان و گفتگو با مقامات بلاروسی درباره مشکلات آنان بود.

هیئت طالبان با مقامات بلاروس دیدار و درباره رسیدگی به مشکلات زندانیان، بهبود وضعیت آنان و احتمال انتقالشان به افغانستان گفتگو کرد.

منابع سفارت طالبان در مسکو اعلام کردند که گفتگوها برای یافتن راه‌حل ادامه دارد، اما جزئیات توافق‌های احتمالی هنوز منتشر نشده است.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، پیش‌تر گفته بود طالبان به همکاری با بلاروس علاقه‌مند است، اما وضعیت پیچیده افغانستان چالش‌هایی برای این همکاری ایجاد کرده است.

وی افزود طالبان به محصولات بلاروس علاقه نشان داده و همکاری با کشورهایی که خواستار تعامل اقتصادی هستند، از اولویت‌های بلاروس است.