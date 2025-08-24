کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: همزمان با اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی شاهد افزایش نظارت و کاهش مشکلات در این بخش خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:سامانه املاک و اسکان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت اطلاعات ملکی و اسکان در کشور است. این سامانه به منظور بهبود فرآیند ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و همچنین تسهیل دسترسی به این اطلاعات برای مردم و نهادهای دولتی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه اطلاعات یکی از مهم ترین مزایای سامانه املاک و اسکان به شمار می رود گفت: این سامانه به طور مرکزی اطلاعات مربوط به املاک را جمع‌آوری و مدیریت می‌کند تا از پراکندگی داده‌ها جلوگیری شود.

 او به شفافیت در معاملات از طریق سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: با وجود این سامانه، معاملات ملکی شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر می‌شود. این موضوع به کاهش فساد و تخلفات کمک می‌کند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در دسترسی سریع به اطلاعات متقاضیان دارد افزود:افراد می‌توانند به راحتی و به سرعت به اطلاعات مربوط به ملک مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. این دسترسی سریع در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مؤثر است.

هاشمی بیان کرد: با استفاده از این سامانه، فرآیند ثبت و پیگیری اطلاعات ملکی به سرعت انجام می‌شود و از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اتصال به این سامانه به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند تا به راحتی به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیداکنند وتصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند گفت: باید هرچه سریعتر پرداخت تسهیلات از طریق بانک مرکزی منوط به  اتصال سامانه املاک واسکان باشد.

وی افزود:  نهادهای نظارتی می‌توانند به راحتی از طریق این سامانه، اطلاعات مربوط به املاک را بررسی و کنترل کنند. این موضوع باعث افزایش نظارت بر بازار املاک می‌شود.

او گفت: سامانه املاک و اسکان  یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد.

