برنامه بزرگ عملیات رایگان چشم با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و مؤسسه ملک سلمان عربستان در سه استان کابل، ننگرهار و قندهار آغاز شد. در این برنامه علاوه بر ۱۲۰۰ عمل جراحی چشم، برای ۳ هزار نفر نیز عینک توزیع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه بزرگ عملیات چشم با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و مؤسسه ملک سلمان عربستان برای ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران نیازمند در سه استان افغانستان آغاز شد. در این برنامه که امروز (یکشنبه، ۲ شهریور) در کابل افتتاح شد، قرار است ۱۲۰۰ عمل جراحی چشم انجام شده و برای ۳ هزار نفر نیز عینک توزیع گردد.

 شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی، در مراسم افتتاحیه اعلام کرد که این خدمات به صورت کاملاً رایگان در استان های کابل، ننگرهار و قندهار ارائه خواهد شد. وی همچنین از برنامه‌های آینده این نهاد خبر داد و گفت به زودی یک بیمارستان مجهز قلب در کابل ساخته خواهد شد که بیماری سوراخ قلب را در داخل کشور درمان می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، این برنامه با حمایت مالی مؤسسه ملک سلمان و همکاری مؤسسه البصر اجرا می‌شود. نماینده مؤسسه البصر تأکید کرد که هدف از این برنامه بهبود سلامت چشم و دسترسی آسان بیماران نیازمند به خدمات درمانی رایگان در مناطق مختلف افغانستان است.

بیمارستان عمومی جمعیت هلال احمر افغانی که میزبان این برنامه است، به گفته مسئولان آن، در تمام بخش‌های پزشکی فعال بوده و تنها در دو ماه اخیر بیش از ۲۰۰ بیمار مغز و اعصاب را درمان کرده است.

