باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان در اجتماع عزاداران رضوی در سمنان گفت: در زیارت‌نامه‌ها بارها تأکید شده است که قلب شیعیان باید تسلیم امر ائمه اطهار(ع) باشد و یاری آنان را با عمل ثابت کنند.

وی با بیان اینکه «تسلیم قلبی» مهم‌ترین ویژگی شیعیان راستین است، اظهار کرد: هرکس می‌خواهد جایگاه خود را نزد خداوند بداند، باید ببیند خدا در قلب او چه جایگاهی دارد و هنگام مواجهه با گناه چگونه رفتار می‌کند.

مطیعی تأکید کرد: توسل و برپایی شعائر دینی ارزشمند است، اما اگر به ترک گناه و تبعیت عملی از دستورات اهل بیت(ع) منجر نشود، نشان‌دهنده ایمان واقعی نیست.

امام جمعه سمنان با اشاره به سیره امام رضا(ع) گفت: زیارت قبور ائمه اطهار(ع) باید با معرفت همراه باشد و محبت حقیقی به امام رضا(ع) در پایبندی به آموزه‌های ایشان، از جمله حفظ عفاف و حجاب، جلوه پیدا می‌کند.

وی با تبیین عبارت «وَ نُصْرَتی لَکُمْ مُعَدَّةٌ» افزود: نصرت امام زمان(عج) به اشک و عزا محدود نمی‌شود، بلکه به معنای آمادگی همیشگی برای سربازی ایشان در همه عرصه‌های زندگی است.