جانشین پلیس راهور فراجا از رشد ۱۱ درصدی تردد در مبادی مشهد و ثبت بیش از ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار رفت‌وآمد در روز‌های اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا، از افزایش حجم تردد در خروجی‌های مشهد از صبح امروز خبر داد و گفت: هر لحظه به این حجم افزوده می‌شود و نگرانی اصلی ما بازگشت زائران است؛ چرا که ادامه مسیر با خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

وی با اشاره به اینکه در محور مشهد - سمنان نزدیک به ۵۰ درصد تصادفات ناشی از واژگونی است که عمدتاً به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ می‌دهد، افزود: از هموطنان عزیز تقاضا دارم در صورت امکان بازگشت خود را به یکی دو روز آینده موکول کنند تا هم استراحت کافی داشته باشند و هم مدیریت ترافیک بهتر انجام شود.

سردار مؤمنی ادامه داد: خوشبختانه در طرح ترافیکی دهه پایانی سفر شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی و جرحی بودیم؛ هرچند در ورودی و خروجی‌های مشهد با افزایش ۱۱ درصدی تردد مواجه شدیم. در این چند روز بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد در مبادی مشهد به ثبت رسیده که نشان‌دهنده رشد حجم رفت‌وآمد در این بازه زمانی است.

جانشین پلیس راهور همچنین درباره بازگشت زائرانی که با اتوبوس به مشهد سفر کرده‌اند، گفت: سازمان راهداری در پایانه مسافربری مشهد اقدامات لازم برای تعمیرات و پشتیبانی را انجام داده و همکاران ما به همراه راهداران در حال مدیریت شرایط هستند. در حال حاضر اتوبوس به اندازه کافی وجود دارد، اما از زائران تقاضا دارم در صورت امکان بازگشت خود را به یکی دو روز آینده موکول کنند تا با سهولت بیشتری به مقصد برسند.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس راهور ، فراجا
خبرهای مرتبط
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی ایرانشهر در زابل
شهادت یکی از کارکنان یگان‌های تکاوری یگان ویژه سیستان و بلوچستان در حین ماموریت
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
آخرین اخبار
بررسی ایجاد دسترسی خیابان دستغیب به بزرگراه یادگار امام
عملکرد مثبت ستاد اربعین استان تهران در خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات
جاعل نامه منتسب به رهبری و رئیس قوه قضاییه به ۱۲ سال حبس محکوم شد
ترخیص یک میلیون و ۳۴۴ هزار سرم و واکسن از گمرک فرودگاه امام خمینی
رسیدگی به بیش از ۴۱ هزار پرونده تخلف در حوزه کالا‌های اساسی
قدردانی زائران امام رضا (ع) از خدمات جوانان هلال‌احمر + فیلم
رئیس قوه قضائیه: در رسیدگی به پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، تسریع شود
آغاز عملیات ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس تهران
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
اخاذی ۲۵۰ هزار دلاری، یک زن و پسرش را راهی زندان کرد
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
تکمیل زیرساخت‌های «سامانه جامع املاک و مستغلات» طی هفته‌های آتی
نصب ۲۰ پله برقی جدید برای پل‌های عابر پیاده پایتخت/ روگذر میدان فتح در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت
مقابله با زمین‌خواری و جعل اسناد در یک پرونده ملکی، به ارزش بیش از صد میلیارد تومان
دستگیری فالگیر کلاهبردار با اخاذی ۵ میلیاردی در تهران
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
اختلاف قیمت ۳۵ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در تهران
نوسازی نیمی از ظرفیت‌های ناوگان اتوبوسرانی
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
استاندار تهران: هفته دولت یادآور راه و رسم خدمتگزاران صدیق این سرزمین است
پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات
وضعیت هوای تهران نارنجی؛ افزایش شاخص آلودگی هوا
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
عملیات بهسازی در بخش جنوبی خط یک مترو تهران به پایان رسید