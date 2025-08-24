مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: برای بازگشت زائران از مشهد ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که در این بخش مشکلی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت:  حرکت عظیم زائران  پس از زیارت اربعین به سمت مشهد مقدس و پابوس آقا امام رضا، شاهد بازگشت زائرین عزیز هستیم.

وی ادامه داد:امروز بازگشت پر تعدادی را در استان خراسان رضوی تجربه می‌کنیم. به همین لحاظ و بر اساس تقاضایی که در پایان‌های مشهد مقدس ایجاد شده، شاهد افزایش تقاضا هستیم. 

او بیان کرد: ما تا صفر بامداد امروز نزدیک به ۱۶۸ هزار نفر را از سراسر کشور منتقل کردیم و به سمت مشهد مقدس حرکت کردند. از این عزیزان، ۱۴۹ هزار نفر در همین ایام پس از زیارتشان بازگشتند.

باقر جوان افزود: تعداد زیادی هم از صبح امروز وارد پایان امام رضا مشهد شدند و در حال حرکت هستند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: نزدیک به هزار دستگاه ناوگان هم اکنون در پایان امام رضا مستقر هستند و به امر جابجایی خواهند پرداخت.

او گفت: تا صفر بامداد امشب، نزدیک به ۸۰۰ دستگاه ناوگان اضافه خواهد شد به این تعداد و به تدریج از پایان خارج خواهند شد. 

وی ادامه داد:بر اساس برآوردهای ما،  فردا و پس فردا نیز تقاضای پرشماری را خواهیم داشت. بنابراین، ما طرح خود را ادامه خواهیم داد و جابه‌جایی زائرین برای تقاضا تا آخرین لحظه و آخرین سفر ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین، جای نگرانی نیست. 

او بیان کرد: همچنین، نزدیک به ۳۰۰ هزار مسافر پای پیاده حرکت کردند برای زیارت. تعداد زیادی از این زائرین هم متقاضی حمل و نقل عمومی خواهند بود. پیش‌بینی و برآورد برای این عزیزان هم انجام شده و عمدتاً برای مسافت‌های نزدیک و استان‌های همجوار هستند. خوشبختانه همکاران بنده در سراسر کشور اکنون حضور دارند. 

او گفت : در خراسان رضوی و بر اساس میزان تقاضا، برآوردهایی که در سفرهای رفت داشتیم و مدل‌های آماری سال‌های گذشته و امسال، در حال تأمین ناوگان هستیم. بر اساس همین شرایط، انشالله طرح ما ادامه پیدا خواهد کرد تا آخرین نفر. 

