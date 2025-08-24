مهریز غرق در عزا و ماتم؛ عزاداری با قدمت ۵۰۰ ساله

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- مراسم نخل برداری در حسینیه آل احمد، یک آیین عزاداری سنتی است که در ایام محرم و صفر برگزار میشود و اوج آن در روز پایانی ماه صفر و با حرکت نخلها در سطح شهر به نمایش گذاشته میشود.
بر اساس رسم دیرینه، مردم مناطق مختلف شهر مهریز در روز ماه صفر در حسینیه آل احمد در محله بغدادآباد سفلی این شهر حضور مییابند و با شبیه گردانی، تعزیه خوانی و نخل برداری، یکی از کهنترین آیین عزاداری مردم استان یزد را اجرا کردند.
مراسم نخل برداری در این محله که قدمتی تاریخی دارد از ویژگیهای منحصربهفرد مراسم ماه محرم و عزاداری در شهرستان مهریز است که با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار و به خصوص هیاتهای مذهبی به نحو با شکوهی انجام میشود.
چنین مراسمی در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی مهریز همراه با تعزیه خوانی و نخل برداری نیز برگزار شد.
در شهرستان دارالولایه مهریز حدود ۶۰ نخل و افزون بر ۳۵۰ باب مسجد و حسینیه وجود دارد.
سخنرانی در رثای حضرت ثامن الائمه و عالم آل محمد (ص) نیز از دیگر بخشهای مراسم عزاداری بود که در مساجد و در امامزادگان سید غیاث الدین، سید شمس الدین و شاه صفی الدین برگزار شد.
یکی از قدیمیترین آیینهای عزاداری مردم استان یزد و مهریز نخل برداری است، آیینی که از دیرباز در سالروز شهادت ائمه اطهار (ع) توسط مردم این منطقه انجام میشود.
مرسوم است، در آیین یاد شده خیل عظیم عزاداران به زیر نخل رفته و با بلند کردن آن سه مرتبه دور حسینیه میچرخند.
در آیین نخل برداری مهریز جمعی از سادات در جلو صف حرکت میکنند و پس از پایان آیین، عزاداران به ۲ گروه تقسیم، در حالی که بر سر و صورت میزنند به دور نخل حرکت میکنند.