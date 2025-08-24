باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، هیئتی عالی‌رتبه که از این کشور به پکن سفر کرده، به مقامات چین اعلام کرده است که سئول امیدوار است روابط خود را با چین عادی‌سازی کند.

گفته شده «پارک بیونگ-سئوگ» رئیس سابق مجلس کره جنوبی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین دیدار کرده و نامه‌ای از رئیس جمهور کره جنوبی را که برای همتای چینی او نوشته شده، به وانگ‌یی تحویل داده است.

کره جنوبی و چین پیش‌تر و در سال ۲۰۱۷ بر سر استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا دچار اختلاف دیپلماتیک شدند. این سامانه قرار بود در استان «سئونگ جو» در جنوب کره جنوبی مستقر شود، اما چین این اقدام را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای خود می‌دانست. اگرچه این روابط بعدا بهبود پیدا کرد، اما دو کشور بعدا در سال ۲۰۲۳ مجددا بر سر اظهارات رئیس جمهور وقت کره جنوبی دچار تنش شدند. در آن زمان «یون سوک یئول» تنش‌های میان چین و تایوان را یک مشکل جهانی توصیف کرد و از تلاش‌های چین برای تغییر وضعیت موجود انتقاد کرد. اظهارات او با واکنش تند مقامات چینی مواجه شد.

