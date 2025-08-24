هیئتی عالی‌رتبه از کره جنوبی به پکن رفت تا از طریق دیدار با وزیر خارجه چین، روابط میان دو کشور را عادی‌سازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، هیئتی عالی‌رتبه که از این کشور به پکن سفر کرده، به مقامات چین اعلام کرده است که سئول امیدوار است روابط خود را با چین عادی‌سازی کند. 

گفته شده «پارک بیونگ-سئوگ» رئیس سابق مجلس کره جنوبی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین دیدار کرده و نامه‌ای از رئیس جمهور کره جنوبی را که برای همتای چینی او نوشته شده، به وانگ‌یی تحویل داده است. 

کره جنوبی و چین پیش‌تر و در سال ۲۰۱۷ بر سر استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا دچار اختلاف دیپلماتیک شدند. این سامانه قرار بود در استان «سئونگ جو» در جنوب کره جنوبی مستقر شود، اما چین این اقدام را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای خود می‌دانست. اگرچه این روابط بعدا بهبود پیدا کرد، اما دو کشور بعدا در سال ۲۰۲۳ مجددا بر سر اظهارات رئیس جمهور وقت کره جنوبی دچار تنش شدند. در آن زمان «یون سوک یئول» تنش‌های میان چین و تایوان را یک مشکل جهانی توصیف کرد و از تلاش‌های چین برای تغییر وضعیت موجود انتقاد کرد. اظهارات او با واکنش تند مقامات چینی مواجه شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: عادی سازی روابط ، کره جنوبی ، چین
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با نخست‌وزیر ژاپن در توکیو
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آسمان یمن: گورستان جنگنده‌های تل‌آویو
کاهش جزئی قیمت طلا با تقویت دلار
پکن: چین به دنبال حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران است
سی ان ان: تونل‌های حماس بسیار پیچیده و فراتر از ارزیابی‌های ارتش اسرائیل است
خودکشی یک پلیس رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیست نشین سدیروت
یونیسف: توزیع کمک‌ها در غزه وحشتناک است
تیراندازی در نیویورک یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت
وزیر خارجه مجارستان به زلنسکی: ما را تهدید نکن!
پرچم حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و قمر بنی هاشم (ع) تعویض شد
اشتباه محاسباتی ریاض-واشنگتن و باخت مقابل حزب‌الله
آخرین اخبار
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در باتلاق تناقض
جنگ غزه، ارتش اسرائیل را به مرز «فروپاشی روانی» کشانده است
اشتباه محاسباتی ریاض-واشنگتن و باخت مقابل حزب‌الله
ادعای دفتر نتانیاهو درباره اقدام متقابل اسرائیل در صورت خلع سلاح حزب الله
نیرو‌های روسی سرعت پیشروی در منطقه دونتسک را افزایش داده‌اند
شهادت ۱۴ نفر در حملات اسرائیل به بیمارستان ناصر غزه/ ۴ خبرنگار در میان شهدا
انتقاد نتانیاهو از ارتش اسرائیل: ترس شما بیش از حد است
به رسمیت شناختن فلسطین و آینده رژیم صهیونیستی
دموکرات‌های آمریکا و شهردار شیکاگو تهدید ترامپ برای استقرار نیرو‌های فدرال را محکوم کردند
پافشاری دوباره مسکو بر شروطش برای صلح با کی‌یف
الجولانی از پیشرفت در توافق امنیتی احتمالی با اسرائیل خبر داد
کره شمالی، نشست مقامات سئول و توکیو را «نمایش دیپلماتیک» خواند
اندونزی و آمریکا رزمایش نظامی مشترکی را آغاز کردند
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر کامچاتکا روسیه را لرزاند
تغییر مواضع غرب نسبت به اسرائیل، بزرگ‌ترین باخت تل‌آویو در جنگ غزه
تردید کره جنوبی درباره دادن آزادی بیشتر به نیرو‌های آمریکایی
پکن: چین به دنبال حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران است
نیرو‌های گارد ملی آمریکا در واشنگتن مسلح شدند
کاهش جزئی قیمت طلا با تقویت دلار
ثبات قیمت نفت پس از رشد هفتگی
لی و ترامپ درباره کره شمالی گفت‌و‌گو خواهند کرد
هشدار رئیس ارتش اسرائیل به نتانیاهو درباره خطرات اشغال غزه
ترامپ خواستار لغو مجوز دو شبکه خبری شد
دستکم شش شهید و ده‌ها زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
اسرائیل روزانه ۲۸ کودک فلسطینی را شهید می‌کند
وزیر خارجه مجارستان به زلنسکی: ما را تهدید نکن!
خودکشی یک پلیس رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیست نشین سدیروت
سوریه و رژیم صهیونیستی به توافق نزدیک می‌شوند
منع آمد و شد در شهر رقه سوریه
پرچم حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و قمر بنی هاشم (ع) تعویض شد