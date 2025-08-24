کشف ۲۴ فقره انواع سرقت در آرادان؛ ۹ سارق دستگیر شدند

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ سرهنگ مهدی سمنگانی گفت: همزمان با اعلام وقوع چند فقره سرقت درسطح شهرستان آرادان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی گفت: ماموران پلیس آگاهی در قالب تیمهای متعدد با انجام یکسری اقدامات میدانی و تخصصی ۹ نفر از سارقان حرفهای و سابقه دار شهر را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ سمنگانی با اشاره به بازجوییهای موثر پلیس در این راستا گفت: ۲۴ فقره انواع سرقت در این خصوص کشف و مجرمان دستگیر شده به همراه پرونده متشکله به مرجع قانونی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آرادان در پایان خاطر نشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولویتهای پلیس است و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند