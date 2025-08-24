سرلشگر امیر حاتمی گفت: نیروهای مسلح و فرزندان غیور ارتش با تمام وجود در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر سرلشکر امیر حاتمی روز یکشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفت: امروز ایران اسلامی در میان کشورهای منطقه از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده و دشمن بداند فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده اند و همچون گذشته با قدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بد اندیشی پاسخی کوبنده تر و پشیمان کننده تر دهند.

وی با اشاره به سرعت بالای تحولات علمی و تغییر ماهیت تهدیدات، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید همواره خود را به‌روز نگه دارد و از تجربیات ارزشمند جنگ‌های گذشته، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، برای دشمن‌شناسی، تهدیدشناسی و خودشناسی بهره گیرد.

وی اظهار داشت: امروز انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منطقه و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور گفت: در چنین شرایطی نقش نیروی انسانی بسیار مهم بوده و باید در مقابل تهدیدات دریایی نیز از یک آمادگی کامل بر خوردار باشند.

امیر سرلشکر حاتمی افزود : امروز 2 مولفه اصلی نیروی انسانی، شامل انگیزه و کارآمدی است و انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است.

وی دانشگاه‌ها را محور اصلی در تربیت نیروی انسانی بر شمرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه باید نسلی با انگیزه، شجاع و کارآمد پرورش دهد تا همواره آماده دفاع از کشور و فداکاری در مسیر انقلاب اسلامی باشند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آمادگی برای آینده، نگاه به جنگ‌های نوین و تقویت توان دفاعی را وظیفه‌ای خطیر است و باید برای حفظ روحیه، نشاط و تلاش مستمر در مسیر اقتدار ملی تلاش کرد.

منبع ایرنا

برچسب ها: ارتش ، نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
واکنش یک مقام قضایی به اظهارات ترامپ درباره خلیج فارس
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
آمار جرائم در نیرو‌های مسلح ایران اندک است
رئیس سازمان عقیدتی وزارت دفاع:
خطای محاسباتی رژیم اسرائیل باعث پاسخ دندان‌شکن ایران می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
Love دارین امیر
در پناه خدا، امام و شهدا، سرافراز و پیروز باشین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فقط فکر پدافند جهت زدن جنگنده باشید.
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
تشکر تشکر تشکر از ارتش قهرمان و سپاه جان برکف
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم عزیزان حافظ امنیت ایران اسلامی ?
سلام و درود خدا بر شما بزرگ مردان غیور?
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بزنید تلاویو حیفا رو با خاک یکسان کنید
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
امیر فقط پدافند تقویت بکنید تا زمانی که جنگنده‌های بی 2ترامپ نتوانند غلطی بکنند
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا پشت و پناهتون باشه
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما یادتون نره........
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آفرین دمت گرم هموطن خوب
مصدوم شدن ۷ نفر در حادثه آتش سوزی محور بابل – قائم‌شهر
اعلام زمان تشییع اسطوره کشتی ایران
تصاویری زیبا از گونه‌های حیات وحش + فیلم
ثبت‌نام سرویس مدارس تمدید شد
پیش بینی محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک جاده ها
فرار ناکام سارق ال نود در محور کندوان
محکومیت، فرجام ثبت نکردن ۳ هزار پاکت سیمان در سامانه جامع انبار‌ها
کاهش ۷۰ درصدی غریق فوتی در سواحل بابلسر
ثبت ۳۵ اثر فرهنگی و تاریخی بابلسر در فهرست آثار ملی
جابجایی بیش از ۵ هزار زائر از مازندران به مشهد مقدس
آخرین اخبار
جابجایی بیش از ۵ هزار زائر از مازندران به مشهد مقدس
ثبت ۳۵ اثر فرهنگی و تاریخی بابلسر در فهرست آثار ملی
کاهش ۷۰ درصدی غریق فوتی در سواحل بابلسر
اعلام زمان تشییع اسطوره کشتی ایران
محکومیت، فرجام ثبت نکردن ۳ هزار پاکت سیمان در سامانه جامع انبار‌ها
فرار ناکام سارق ال نود در محور کندوان
مصدوم شدن ۷ نفر در حادثه آتش سوزی محور بابل – قائم‌شهر
ثبت‌نام سرویس مدارس تمدید شد
پیش بینی محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک جاده ها
تصاویری زیبا از گونه‌های حیات وحش + فیلم
نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند
قتل زن ۵۷ ساله با انگیزه سرقت طلا
رد شایعه فوران آتشفشان دماوند؛ ماجرا چیست؟