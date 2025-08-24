باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر سرلشکر امیر حاتمی روز یکشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفت: امروز ایران اسلامی در میان کشورهای منطقه از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده و دشمن بداند فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده اند و همچون گذشته با قدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بد اندیشی پاسخی کوبنده تر و پشیمان کننده تر دهند.

وی با اشاره به سرعت بالای تحولات علمی و تغییر ماهیت تهدیدات، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید همواره خود را به‌روز نگه دارد و از تجربیات ارزشمند جنگ‌های گذشته، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، برای دشمن‌شناسی، تهدیدشناسی و خودشناسی بهره گیرد.

وی اظهار داشت: امروز انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منطقه و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور گفت: در چنین شرایطی نقش نیروی انسانی بسیار مهم بوده و باید در مقابل تهدیدات دریایی نیز از یک آمادگی کامل بر خوردار باشند.

امیر سرلشکر حاتمی افزود : امروز 2 مولفه اصلی نیروی انسانی، شامل انگیزه و کارآمدی است و انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است.

وی دانشگاه‌ها را محور اصلی در تربیت نیروی انسانی بر شمرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه باید نسلی با انگیزه، شجاع و کارآمد پرورش دهد تا همواره آماده دفاع از کشور و فداکاری در مسیر انقلاب اسلامی باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آمادگی برای آینده، نگاه به جنگ‌های نوین و تقویت توان دفاعی را وظیفه‌ای خطیر است و باید برای حفظ روحیه، نشاط و تلاش مستمر در مسیر اقتدار ملی تلاش کرد.

منبع ایرنا