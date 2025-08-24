صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو برای حمایت از برنامه «کودکان افغان در حال حرکت» و کودکان بازگشته از کشورهای همسایه اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از اختصاص ۱۰ میلیون یورو کمک مالی توسط اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغانستان خبر داد. این کمک‌ها به برنامه «کودکان افغان در حال حرکت» و کودکانی که از کشورهای همسایه بازمی‌گردند، اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام یونیسف، این نهاد در سه سال آینده در بخش‌های ارائه مراقبت فوری به کودکان جداشده از خانواده، حمایت از ادغام بلندمدت و فراهم‌سازی خدمات برای ۱۸۰ هزار کودک و خانواده فعالیت خواهد کرد. 

یونیسف تأکید کرده که سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در طرح «کودکان افغان در حال حرکت» از سال ۲۰۱۸ تاکنون به ۳۸ میلیون یورو رسیده است.

 کمک‌های فوری در گذرگاه‌های مرزی با راه‌حل‌های بلندمدت مبتنی بر جامعه پیوند داده می‌شوند تا خانواده‌ها بتوانند زندگی خود را دوباره بسازند. این نهاد افزوده که تنها در سال گذشته به ۱۴ هزار کودک جداشده از خانواده کمک کرده است.

برچسب ها: یونیسف ، کودکان افغانستانی ، بازگشت مهاجرین افغانستانی
پرچم حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و قمر بنی هاشم (ع) تعویض شد