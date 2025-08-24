در پی حمله هوایی رژیم اسرائیل به صنعا، دو نفر به شهادت رسیده و ۵ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رژیم اسرائیل در ادامه تجاوز‌های بین‌المللی خود عصر امروز پایتخت یمن را هدف قرار داد.

رسانه‌های یمنی اعلام کردند که طی حمله رژیم اسرائیل دست کم ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵ نفر زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که اهداف شامل یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست جمهوری، دو نیروگاه و یک محل ذخیره سوخت بوده است. 

پیش از این، جنبش انصارالله روز جمعه اعلام کرد در راستای حمایت از مردم غزه، یک موشک بالستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

عبدالقادر المرتضی، یک مقام ارشد جنبش انصارالله، روز یکشنبه اعلام کرد که این جنبش به همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه ادامه خواهد داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «(رژیم اسرائیل) باید بداند که ما برادران خود در غزه را رها نخواهیم کرد، هر چقدر هم که [لازم باشد] فداکاری می‌کنیم.»

منبع: رویترز

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سرباز گمنام
۰۷:۴۹ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
درود خدا بر یمنی های شجاع و دلیر .شک نکنید اسرائیل به زودی نابود خواهد شد. این وعده حق است. خبری در راه است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
برادران یمن انشاءالله خدا یارتان باشه بیشتر و بیشتر انشاءالله
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
این قوم اجوج و ماحوج و تروریستی و نازی و اپارتاید و کودک کش و قحطی اور صهیونیست از
لحاظ اخلاقی و اتسانی به پایین ترین سطح حیوانی
رسیده اند که نمیفهند
وقتی دلیران مردان با غیرت عرب میگویند
از لحاظ دینی و اخلاقی و مروت نمیتوانیم مردم مظلوم و ستم دیده غزه را تنها بگذاریم ...یعنی چی !!!؟؟؟؟
اتسان نماها ی صهیونیستی بویی حتی از اخلاق حیوانات هم نبردند .چه برسد به انسان
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمیدی
۰۶:۲۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
خدایا یمن های مجاهد را قوی و پایدار بدار ای یمنی های شجاع حقی بزرگ بر گردن مسلمانان جهان دارید خدا روزی تان را بی حساب و کتاب بیفزاید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۰۰:۴۹ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
یه تار موی یمنی می‌ارزه به هزار تا پر مدعای بی وطنی که جز فحاشی عرضه دیگری ندارند.
۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
مرگ برامریکا
مرگ برانگلیس
مرگ بر اسرائیل
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مشت پولادین یا حیدر کرار را بر صورتتان انشالله بزودی حس خواهید کرد کودک کش های صهیونیست
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود به شرفتان که همیشه شجاع وزمان شناس هستید
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رزمندگان انصارالله باید مراکز خیلی مهم و استراتژیک رژیم صهیونیستی را هدف موشک باران خودشان قرار بدهد تا حسب کار دستش بیاد و توازن خسارت و هزینه و همچنین درد مهاجرت معکوس را بفهمد و بحران هایی را در سرزمین های اشغالی( رژیم صهیونیستی) بوجود بیاورد تا نتواند بسادگی خودش را جمع و جور نماید ...
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خوب باید منتظر پاسخ یمن باشید
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صالحی
۲۲:۱۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود شیر مردان یمنی
۱۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
مرگ بر انگلیس
مرگ بر منافقین و کفار
مرگ بر اسرائیل
۱۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
انصارالله هم باید کاخ ریاست جمهوری و مجلس اونا رو بزنه
۱۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود بر رزمندگانی که تحت هیچ شرایطی دست از مقاومت بر نمی دارند ومقاومت را مشروط به هیچ چیز نمی کنند
۷
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود بر حوثی های یمن
۱۳
۴۱
پاسخ دادن
United Arab Emirates
ناشناس
۲۰:۴۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
کشورهای عربی اگر مثل یمن بودن الان آثاری از اسرائیل قاصب نبود چرا چرا چرا کشورهای عربی این‌قدر ترسو هستند اسرائیل چکارتان کرده بی خاصیتی بی غیرتی تا کی واقعأ به فکر کودکان وزنان گرسنه فلسطين نيستی تف به شرمتان شرمتان باد
۶
۲۹
پاسخ دادن
United Arab Emirates
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
تف به شرفشان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شرف و غیرت دلاور مردان یمنی
خدا پشت و پناهتان باشه
۹
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا به شما یمنی ها خیر دهد و دست هاتون رو قدرتمند کند برای دفاع از مردم غزه. مایه افتخار انسانیت هستید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا پشت و پناه یمن قهرمان باشه
۱
۵
پاسخ دادن
