باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رژیم اسرائیل در ادامه تجاوز‌های بین‌المللی خود عصر امروز پایتخت یمن را هدف قرار داد.

رسانه‌های یمنی اعلام کردند که طی حمله رژیم اسرائیل دست کم ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵ نفر زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که اهداف شامل یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست جمهوری، دو نیروگاه و یک محل ذخیره سوخت بوده است.

پیش از این، جنبش انصارالله روز جمعه اعلام کرد در راستای حمایت از مردم غزه، یک موشک بالستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

عبدالقادر المرتضی، یک مقام ارشد جنبش انصارالله، روز یکشنبه اعلام کرد که این جنبش به همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه ادامه خواهد داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «(رژیم اسرائیل) باید بداند که ما برادران خود در غزه را رها نخواهیم کرد، هر چقدر هم که [لازم باشد] فداکاری می‌کنیم.»

منبع: رویترز