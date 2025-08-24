باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری گفت: در حال حاضر ترافیک در جاده خروجی رشت – قزوین نیمه سنگین و پرحجم است و پیش بینی می‌شود در ساعت‌های آینده، با خروج تعداد بیشتری از هموطنان از گیلان، این ترافیک سنگین شود.

وی با بیان اینکه مسافران برای خروج از استان زمان را مدیریت کنند و آن را به اواخر وقت امروز موکول نکنند، افزود: با خروج تدریجی هموطنان از گیلان در ساعات پیش رو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ویژه خودداری از سرعت و سبقت غیرمجاز و همچنین رانندگی در هنگام خواب آلودگی و خستگی، می‌توانند به سلامت و با خاطری آسوده به شهر‌های خود بازگردند.

رئیس پلیس راه گیلان همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی تا ساعت ۲۴ امشب خبر داد و گفت: تردد همه کامیون‌ها و تریلر‌ها در جاده رشت – قزوین به استثنای مواد سوختی و فاسد شدنی تا نیمه شب امشب در این مسیر ممنوع است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما