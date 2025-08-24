فرنگی کار قمی با شکست حریف آمریکایی به مرحله رده بندی جهان راه یافت

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد ابوطالبی کشتی گیر قمی که در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شده است، امروز در جدول شانس مجدد وزن ۶۳ کیلوگرم با نتیجه ۱۱ بر صفر لاندان دروری از آمریکا را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت تا برای کسب مدال برنز به مصاف کریستین میلنکوف از بلغارستان برود.

ابوطالبی پیش از این در دور مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. در دور بعد تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به جدول شانس مجدد رفت تا بخت خود را برای کسب مدال برنز آزمایش کند.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی بلغارستان در حال پیگیری است.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم