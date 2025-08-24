باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات کشوری راگبی با حضور یازده تیم و باشگاه از سراسر کشور در شهر زنجان برگزار شد؛ رقابت‌هایی که از نظر سطح فنی و کیفی در جایگاهی بسیار ارزشمند قرار داشت و شور و هیجان ویژه‌ای را در میان ورزش‌دوستان این رشته المپیکی به همراه آورد.

در بخش بزرگسالان، دو تیم زنجان ب و راگا تهران در فینالی نفس‌گیر مقابل هم قرار گرفتند. این دیدار حساس و پرهیجان با نمایش درخشان بازیکنان تیم زنجان ب همراه بود و سرانجام با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به سود زنجان ب خاتمه یافت تا این تیم عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در دیدار رده‌بندی، تیم‌های کنگره ۶۰ تهران و زنجان الف به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم کنگره ۶۰ با ارائه یک بازی منسجم و هماهنگ موفق شد با نتیجه ۲۲ بر ۱۴ بر حریف خود غلبه کند و جایگاه سوم را کسب نماید. بدین ترتیب، رده‌بندی نهایی بزرگسالان به شرح زیر اعلام شد:

• قهرمان: زنجان ب

• نایب‌قهرمان: راگا تهران

• مقام سوم: کنگره ۶۰ تهران

• مقام چهارم: زنجان الف

همچنین در بخش جوانان، تیم آینده‌سازان داتیس تهران با بازی‌های چشم‌نواز و پرقدرت خود به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های استان قم و استان کرمانشاه نیز با شایستگی در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

این رقابت‌ها با میزبانی شایسته استان زنجان و تلاش هیئت انجمن‌های ورزشی این استان برگزار شد. برگزاری این مسابقات نشان داد که زنجان ظرفیت بالایی برای میزبانی رویداد‌های ورزشی بزرگ و رشته‌های المپیکی دارد و می‌تواند نقش پررنگی در توسعه و اعتلای ورزش کشور ایفا کند.

این مسابقات به جهت انتخاب بازیکنان برتر برای حضور در مسابقات اسیایی در ابانماه در شهر مسقط عمان برگزار گردید.