تیم ملی هندبال دختران ایران در جام هجدهم قهرمانی آسیا مقابل کره جنوبی قهرمان همیشگی قاره کهن نتیجه را واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران ساعتی پیش در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل کره‌جنوبی، پرافتخارترین تیم قاره کهن، به میدان رفت که در پایان این دیدار را ۳۹-۱۹ به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

کره‌جنوبی که مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان ۱۶ دوره این جام هست، در دو بازی نخست خود نیز به پیروزی رسیده بود.

ملی‌پوشان کشورمان که پیش از این یک برد ارزشمند برابر قزاقستان را در کارنامه داشتند، فردا، دوشنبه، ۳ شهریور، در آخرین و چهارمین بازی خود در مرحله مقدماتی قرقیزستان را پیش رو دارند. این بازی از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان آغاز می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.

