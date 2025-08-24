باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که گزینه اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه از روی میز برداشته نشده است و واشنگتن همچنان راه‌هایی برای اعمال فشار بر مسکو دارد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی، مدعی شد که روسیه خواستار آتش‌بس و پایان دادن به جنگ در اوکراین نیست. او گفت: «آن‌ها به دلایل پیچیده‌ای آتش‌بس نمی‌خواهند. البته ما برای آتش‌بس تلاش کرده‌ایم. اما باز هم، ما کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم.»

ونس در اظهاراتی ضد و نقیض، افزود که روسیه حاضر به مصالحه شده است. او گفت: «فکر می‌کنم روس‌ها برای اولین بار در سه سال و نیم جنگ، امتیازات قابل توجهی به رئیس‌جمهور ترامپ داده‌اند. آنها در واقع حاضر شدند در مورد برخی از خواسته‌های اصلی خود انعطاف‌پذیر باشند».

معاون ترامپ در انتها گفت: «ما در تلاشیم تا جایی که می‌توانیم با روس‌ها و اوکراینی‌ها مذاکره کنیم تا به یک راه حل میانه برای توقف کشتار برسیم. فکر نمی‌کنیم ادامه این روند به نفع روسیه یا اوکراین باشد؛ بنابراین ما به تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک ادامه خواهیم داد.»

اظهارات ونس در حالی مطرح می‌شود که وزیر خارجه روسیه ساعاتی پیش مواضع روسیه را در روند صلح تکرار کرد. او گفت که اوکراین همچنان باید از جاه‌طلبی خود برای عضویت در ناتو دست بردارد و حقوق افرادی که به زبان روسی صحبت می‌کنند را در خاک خود حفظ کند. لاوروف همچنین گفت که مسائل ارضی همچنان باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اینکه کشور‌های عضو شورای امنیت می‌توانند امنیت اوکراین را در دوره پس از جنگ تامین کنند.

منبع: نشریه هیل