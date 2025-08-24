رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نوشت: اگر دولت به مثابه «درختی تناور» است، بی‌تردید کارمندان خدوم، ریشه‌های عمیق و حیاتی آن هستند که با صبر و صداقت، درخت «دولت وفاق ملی» را بارور ساخته و می‌سازند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علاء الدین رفیع زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پیامی به مناسبت هفته دولت و روز کارمند نوشت: هفته دولت، یادآور عطر ایثار و اخلاص شهیدان بزرگوار، رجایی و باهنر است؛ دولتمردانی که با صداقت و ساده‌زیستی، الگویی ماندگار از «خدمت بی‌منت» برای تاریخ بر جای گذاشتند. این ایام، فرصتی دوباره برای بازخوانی فلسفه خدمتگزاری و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران است.

هم‌زمان، فرا رسیدن روز کارمند در این هفته (چهارم شهریور) فرصت مغتنمی است برای تقدیر از تلاش و خلاقیت همه کارمندان خدوم دولت که ستون‌های استوار حکمرانی مردمی‌اند. این عزیزان با صبر، صداقت و توانمندی خود چراغ خدمت را در سنگر ادارات فروزان نگاه داشته و مسیر تحقق اهداف «دولت» را هموار می‌سازند.

کارکنان شریف دولت، ستون‌های استوار بنای حکمرانی مردمی‌اند؛ دست‌های پرتوانی که هر روزه در سنگر ادارات، چراغ خدمت را فروزان نگاه می‌دارند. اگر دولت به مثابه «درختی تناور» است، بی‌تردید کارمندان خدوم، ریشه‌های عمیق و حیاتی آن هستند که با صبر و صداقت، درخت «دولت وفاق ملی» را بارور ساخته و می‌سازند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با برگزاری جشنواره شهید رجایی، در حقیقت آینه‌ای فرا روی ملت می‌نهد تا جلوه‌های درخشان ایثار، ابتکار و خلاقیت کارگزاران دولت آشکار گردد و نام و یاد خادمان صدیق مردم، به شایستگی ارج نهاده شود. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند روحیه همدلی، امید و وفاق ملی هستیم تا با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد، مسیر تعالی کشور و رضایت مردم را هموار کنیم.

هفته دولت، نه تنها بزرگداشت یاد شهیدان دولت است، بلکه فرصتی برای تأمل دوباره در «مسئولیت بزرگ خدمتگزاری» است که بر دوش ما نهاده شده است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک فرارسیدن هفته دولت به همه دولتمردان و تبریک روز کارمند به تمامی کارکنان خدوم دستگاه‌های اجرایی کشور، امیدوارم در پرتو عنایات الهی و همت جمعی، بتوانیم در امتداد اهداف شهدای عزیز و منویات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و تدابیر ریاست محترم جمهوری دولتی پاسخگو، کارآمد و مردمی را بیش از پیش به ملت شریف ایران عرضه کنیم.

 

برچسب ها: هفته دولت ، سازمان امور اداری و استخدامی
