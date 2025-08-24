باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گیدئون سعر، وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل امشب سرزمینهای اشغالی را به مقصد آمریکا ترک میکند. این اولین سفر رسمی او به آمریکا از ماه نوامبر بوده که به این سمت منصوب شده است.
سعر قرار است روز چهارشنبه در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که به عنوان مشاور امنیت ملی نیز خدمت میکند، دیدار کند. این دومین دیدار آنها خواهد بود. دیدار پیشین در ماه فوریه و در زمان سفر روبیو به سرزمینهای اشغالی انجام شد. وی همچنین با کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا دیدار خواهد کرد.
گفته شده که وزیر خارجه رژیم اسرائیل در جریان این سفر با روسای «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» که به اختصار «آیپک» نامیده میشود، دیدار خواهد کرد. این نهاد یک لابی قدرتمند طرفدار رژیم اسرائیل در آمریکا است و تلاش میکند از طریق لابیگری سیاستهای آمریکا را در راستای منافع رژیم اسرائیل شکل دهد.
منبع: خبرگزاری فرانسه