باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از محور چالوس و آزادراه تهران- شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل آدران تا بیلقان،محور هراز مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل گزنک تا رینه و محدوده مبارک آباد گزارش شده است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور رشت – قزوین محدوده پارک جنگلی سراوان،آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: تردد روان در آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) ، محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده های کمالشهر ،گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک را شاهد هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی گفت: ترافیک سنگین در آزادراه مشهد – باغچه محدوده ملک آباد و تردد روان در محور قدیم باغچه – مشهد ومحور چناران - مشهد را شاهد هستیم.